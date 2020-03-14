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Ехала на заработки: в Украину не пустили известного российского психолога
В Украину не впустили очередную россиянку, которая планировала заработать деньги в нашей стране. Напомним, 22 февраля в аэропорту «Киев» («Жуляны») пограничники отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, прибывшим из Минска для проведения «мотивирующих» лекций.
Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, известная в соседнем государстве психолог Татьяна Мужицкая 13 марта планировала провести в Киеве мастер-класс «Теория невероятности», однако украинским правоохранителям в пункте пропуска «Жуляны» банально соврала, указав целью прибытия посещение подруги.
Тем временем билеты на мастер-класс уже активно продавали в сети.
Кроме того, пограничники установили, что россиянка незаконно посещала аннексированный Крым, где также проводила тренинги по психологии.
На сайте организаторов ее тренинга в Киеве указано, что лекция поможет заплатившим 650−800 гривен прочистить мозги и «настроить их на реализацию заветных желаний».
После этого открытия россиянку не пропустили через границу и запретили ей въезд на территорию Украины на 3 года.
Напомним, в январе 2020 года подобные ограничения ввели для скандальной российской блогерши Александры Митрошиной.
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