Украина

Ехала на заработки: в Украину не пустили известного российского психолога

В Украину не впустили очередную россиянку, которая планировала заработать деньги в нашей стране. Напомним, 22 февраля в аэропорту «Киев» («Жуляны») пограничники отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, прибывшим из Минска для проведения «мотивирующих» лекций.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, известная в соседнем государстве психолог Татьяна Мужицкая 13 марта планировала провести в Киеве мастер-класс «Теория невероятности», однако украинским правоохранителям в пункте пропуска «Жуляны» банально соврала, указав целью прибытия посещение подруги.

Тем временем билеты на мастер-класс уже активно продавали в сети.

Кроме того, пограничники установили, что россиянка незаконно посещала аннексированный Крым, где также проводила тренинги по психологии.

На сайте организаторов ее тренинга в Киеве указано, что лекция поможет заплатившим 650−800 гривен прочистить мозги и «настроить их на реализацию заветных желаний».

После этого открытия россиянку не пропустили через границу и запретили ей въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, в январе 2020 года подобные ограничения ввели для скандальной российской блогерши Александры Митрошиной.

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