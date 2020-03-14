26.15 / 26.81 28.93 / 29.82
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)

19:03 14 марта 2020 572
Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Чернигове расследуют причины смертельного ДТП, которое произошло поздно вечером 13 марта на территории поселка Варва. Напомним, ранее в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.

Автомобиль Volkswagen Passat наехал на девушку-подростка на неосвещенной части дороги вне пешеходного перехода.

В результате девушка 2003 года погибла на месте.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). В случае доказанности вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее на автодороге Житомир — Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором на месте погибли три человека, а через некоторое время количество жертв увеличилось до четырех.

Фото полиции Черниговской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

У новорожденного в Британии обнаружили коронавирус COVID-19

У новорожденного в Британии обнаружили коронавирус COVID-19

Карантин в Украине: сделано важное заявление о доставке пенсий

Карантин в Украине: сделано важное заявление о доставке пенсий

Надвигается арктический холод: синоптик предупредила о резком снижении температуры

Надвигается арктический холод: синоптик предупредила о резком снижении температуры

Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)

Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер