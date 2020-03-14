Происшествия

Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)

В Чернигове расследуют причины смертельного ДТП, которое произошло поздно вечером 13 марта на территории поселка Варва. Напомним, ранее в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.

Автомобиль Volkswagen Passat наехал на девушку-подростка на неосвещенной части дороги вне пешеходного перехода.

В результате девушка 2003 года погибла на месте.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). В случае доказанности вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее на автодороге Житомир — Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором на месте погибли три человека, а через некоторое время количество жертв увеличилось до четырех.

Фото полиции Черниговской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter