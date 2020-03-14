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Погибла на месте: на Черниговщине девушка-подросток стала жертвой ДТП (фото)
В Чернигове расследуют причины смертельного ДТП, которое произошло поздно вечером 13 марта на территории поселка Варва. Напомним, ранее в Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину.
Автомобиль Volkswagen Passat наехал на девушку-подростка на неосвещенной части дороги вне пешеходного перехода.
В результате девушка 2003 года погибла на месте.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). В случае доказанности вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, ранее на автодороге Житомир — Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором на месте погибли три человека, а через некоторое время количество жертв увеличилось до четырех.
Фото полиции Черниговской области
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