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За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта
В Украине заработал онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса в стране. Его запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.
На интерактивной карте красным цветом обозначены лабораторно подтвержденные случаи заболевания, желтым — подозрения относительно вероятного инфицирования, а зеленым — основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных. Также на карте видно, где нет подозрений и подтвержденных случаев.
Как писали «ФАКТЫ», ранее ВОЗ признала распространение коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что новое опасное заболевание охватило все континенты. В Украине 13 марта была зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели запрет на въезд в страну для иностранных граждан на две недели.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...