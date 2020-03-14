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Украина

За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта

12:48 14 марта 2020 1057
Карта
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине заработал онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса в стране. Его запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

На интерактивной карте красным цветом обозначены лабораторно подтвержденные случаи заболевания, желтым — подозрения относительно вероятного инфицирования, а зеленым — основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных. Также на карте видно, где нет подозрений и подтвержденных случаев.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ВОЗ признала распространение коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что новое опасное заболевание охватило все континенты. В Украине 13 марта была зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели запрет на въезд в страну для иностранных граждан на две недели.

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