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Украина

Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление

11:04 15 марта 2020 218
Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Соглашаясь на создание Консультативного Совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, Украина фактически соглашается с установкой, что Россия не имеет отношения к войне на Донбассе. О такой опасности предупредил политолог Михаил Басараб. Напомним, эксперт Украинского института будущего назвал создание Консультативного Совета, на что дал согласие глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, прямой угрозой «минским соглашениям»

В интервью «ФАКТАМ» он отметил, что соглашаясь на такой вариант, власти Украины должны быть готовы к тому, что РФ избежит ответственности за вооруженную агрессию и оккупацию нашей территории.

В реализацию этого сценария Россия будет совместно с Францией и Германией просто наблюдать, насколько быстро и эффективно украинские власти могут «помириться» со своими гражданами на Донбассе.

«Этот шаг приближает капитуляцию Украины, победу России в этой российско-украинской войне», — отметил собеседник «ФАКТОВ».

Подробнее читайте в статье «Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины, — политолог».

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