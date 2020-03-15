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Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление
Соглашаясь на создание Консультативного Совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, Украина фактически соглашается с установкой, что Россия не имеет отношения к войне на Донбассе. О такой опасности предупредил политолог Михаил Басараб. Напомним, эксперт Украинского института будущего назвал создание Консультативного Совета, на что дал согласие глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, прямой угрозой «минским соглашениям»
В интервью «ФАКТАМ» он отметил, что соглашаясь на такой вариант, власти Украины должны быть готовы к тому, что РФ избежит ответственности за вооруженную агрессию и оккупацию нашей территории.
В реализацию этого сценария Россия будет совместно с Францией и Германией просто наблюдать, насколько быстро и эффективно украинские власти могут «помириться» со своими гражданами на Донбассе.
«Этот шаг приближает капитуляцию Украины, победу России в этой российско-украинской войне», — отметил собеседник «ФАКТОВ».
Подробнее читайте в статье «Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины, — политолог».
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