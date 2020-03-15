26.28 / 26.82 29.07 / 29.75
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Что-то новенькое: женщинам-офицерам разрешили служить в Силах специальных операций

19:21 15 марта 2020 44
женщины военнослужащие
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где женщины наравне с мужчинами принимают участие в боевых действиях на Донбассе, приняли решение о назначении представительниц слабого пола на все офицерские должности в воинских частях специального назначения.

Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 6 марта 2020 года. Документом вносятся изменения в Перечень военных должностей офицерского состава, которые могут быть замещены военнослужащими-женщинами.

Ранее в Перечне были перечислены офицерские должности по специальностям, касающимся управления боевыми действиями авиации, боевого применения авиации, авиационной техники и вооружения, воздушно-десантной (парашютно-десантной) техники, организации и ведения разведки, морально-психологического и медицинского обеспечения во всех видах и родах войск, кроме должностей в воинских частях специального назначения.

В настоящий момент все эти ограничения отменены. Офицеров-женщин разрешено назначать на все должности, касающиеся управления воинскими частями (подразделениями) Сил специальных операций и оборонного планирования.

Напомним, с 2019 года в военные лицеи стали принимать девушек. А для украинских женщин-военнослужащих разработали новые образцы удобной повседневной формы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Египет

Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Антисептик

Как сделать антисептик в домашних условиях: ВОЗ дала рецепт

возвращенные из Франции спортсмены

"Это были настоящие гонки": глава МИД рассказал, как из Франции вывезли в Украину десятки детей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер