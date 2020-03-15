Что-то новенькое: женщинам-офицерам разрешили служить в Силах специальных операций

Украина

В Украине, где женщины наравне с мужчинами принимают участие в боевых действиях на Донбассе, приняли решение о назначении представительниц слабого пола на все офицерские должности в воинских частях специального назначения.

Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 6 марта 2020 года. Документом вносятся изменения в Перечень военных должностей офицерского состава, которые могут быть замещены военнослужащими-женщинами.

Ранее в Перечне были перечислены офицерские должности по специальностям, касающимся управления боевыми действиями авиации, боевого применения авиации, авиационной техники и вооружения, воздушно-десантной (парашютно-десантной) техники, организации и ведения разведки, морально-психологического и медицинского обеспечения во всех видах и родах войск, кроме должностей в воинских частях специального назначения.

В настоящий момент все эти ограничения отменены. Офицеров-женщин разрешено назначать на все должности, касающиеся управления воинскими частями (подразделениями) Сил специальных операций и оборонного планирования.

Напомним, с 2019 года в военные лицеи стали принимать девушек. А для украинских женщин-военнослужащих разработали новые образцы удобной повседневной формы.

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