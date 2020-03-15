На испанских курортах туристы взбунтовались против закрытия баров из-за коронавируса (видео)

Мир

Утром 16 марта Германия закроет сухопутные границы с Францией, Австрией, Швейцарией и Данией. Об это сообщает AFP со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ. Решение принято на самом высоком уровне в Берлине. В переговорах участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер и главы земельных правительств. Они пришли к выводу, что такая жесткая мера способна ограничить распространение коронавируса COVID-19.

При этом правительства указанных стран уже приняли практически такие же ответные шаги. Например, Дания уже официально объявила о закрытии границы с Германией.

В Австрии с 16 марта вступают в силу жесткие ограничения, о которых сообщил канцлер Себастьян Курц. Он назвал это «переводом страны в аварийный режим работы». Курц подчеркнул, что ситуация в республике стала «самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны».

Канцлер заявил, что парламент спешно принимает специальный закон, согласно которому жители Австрии смогут выйти из дома только в трех случаях: чтобы добраться до работы в случае необходимости, купить продукты и помочь тем, кто в этом нуждается. О введении комендантского часа речь пока не идет.

Вводится жесткий запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. С 17 марта закроются рестораны и кафе. Спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки несовершеннолетних. Нарушителей ждет лишение лицензии на долгие годы.

С 16 марта в Австрии также прекратят работу все предприятия, не имеющие существенного значения для повседневной жизни. Продукты питания по-прежнему можно будет купить в супермаркетах и через службы доставки, пообещал Курц.

Жесткие ограничения касаются поездок внутри страны. Временно прекращается авиасообщение с Украиной, Великобританией, Нидерландами и Россией.Зарубежные туристы должны покинут Австрию не позднее 16 марта.

Тем временем в Испании, где уже вступили в силу жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, сложилась непростая ситуация. В нескольких курортных городах на восточном побережье страны произошли столкновения с полицией. Стражи порядка попытались закрыть в соответствии с решением правительства рестораны, кафе и бары. Сотни туристов им помешали.

Хуже всего дела обстоят в городе Бенидорм. Буйные туристы, преимущественно иностранцы, принялись бросать в полицейских бутылки, пивные кружки, посуду. Против них пришлось применить резиновые дубинки. Десятки людей пострадали.

В результате часть баров продолжают работать. По улицам Бенидорма разъезжают полицейские автомобили с громкоговорителями. Офицеры предупреждают, что нарушителей принятых правительством мер ждут крупные штрафы. Речь идет о 27 тысячах евро.

Полиции не удалось также полностью блокировать доступ туристов к пляжам и другим местам массового скопления отдыхающих.

Местные жители считают, что зачинщиками беспорядков являются сотни британцев, которые приехали в Бенидорм в середине марта, чтобы отпраздновать на морском курорте День святого Патрика. Он отмечается 17 марта. Поселились они не в отелях, где рестораны продолжают обслуживать постояльцев, а частным образом на квартирах или виллах. Эти люди питаются преимущественно в городских ресторанах и кафе. Закрытие этих заведений им, естественно, не понравилось. К тому же готовить для себя самостоятельно эти туристы сейчас не могут, поскольку прилавки в продуктовых магазинах опустели — местные запасаются едой впрок из-за карантина.

А покинуть Испанию сейчас весьма сложно. Эта страна занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев заражений коронавирусом. Первое место занимает Италия. По самым последним данным, в Испании 7 798 инфицированных COVID-19. За последние сутки их число выросло на 1 407 человек, что является вторым результатом во всем мире после Италии! Скончались в Испании 292 зараженных, причем 96 из них ушли из жизни за последние сутки.

Первый случай с летальным исходом зафиксирован 15 марта в Венгрии. Всего в этой стране выявлено 32 зараженных коронавирусом.

Единственной страной в Европе, где до сих пор нет ни одного инфицированного, является Черногория.

В целом во всем мире пандемия COVID-19 привела к смерти уже 6 456 человек. Уровень смертности среди инфицированных 15 марта вырос до 8%. За этот день во всем мире скончались еще 633 зараженных коронавирусом.

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