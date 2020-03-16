- 03:55 Смерть королевы красоты: беременная 19-летняя модель упала со стены между США и Мексикой
- 03:25 Пассажир скончался на месте: в Киеве возле Моста метро столкнулись Volkswagen и Subaru
- 03:01 "Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
- 02:32 Одесса уходит на тотальный карантин: в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
- 01:58 Коронавирус не пройдёт: Линдеманн появился на концерте в "защитном пузыре"
- 01:35 Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев
- 00:52 "Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией
- 00:26 В Украине запускают сервис с актуальной информацией о коронавирусе: как он будет работать
- 15.03 23:48 Девушка Бонда из Украины Ольга Куриленко заболела коронавирусом
- 15.03 23:20 В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек
- 15.03 23:05 Осталась только туалетная бумага: журналист показал полупустые полки в московском супермаркете
- 15.03 22:46 Спецрейс с застрявшими в Италии туристами возвратился в Украину
Коронавирус не пройдёт: Линдеманн появился на концерте в "защитном пузыре" (видео)
Покатавшийся в одиночестве на «фонящей» карусели под Чернобылем лидер группы Rammstein и участник сольного проекта Lindemann Тилль Линдеманн продолжает свое турне, и вчера, 15 марта, дал концерт в российской столице.
При этом на концерте он появился в «защитном пузыре» — оболочке, которая, по мнению поклонников, должна была защитить его от заражения коронавирусом.
Видео с выступления артистов было опубликовано в Сети.
На кадрах видно как Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен исполняют песни в гигантском светящемся шаре.
Впрочем, музыканты провели в «пузыре» не весь концерт: в один из моментов Линдеманну пришлось покинуть защитную оболочку для того, чтобы забросать поклонников тортами.
Тортики пошли в ход #Lindemann #линдеманн #tilllindemann pic.twitter.com/vdgdFPHFGQ— Кариняша (@KarinaLindemann) March 15, 2020
Тиль Линдеман страхуется, выступает в пузыре на ВТБ арене. pic.twitter.com/3cOEaFohU3— Даянат (@dayanat01) March 15, 2020
Также пользователи отмечают такой факт: в связи с тем, что мэрия Москвы выпустила указ с запретом на массовые мероприятия в городе, число участников которых превышает 5 тысяч человек, предполагаемый отец младшей дочери Лободы решил дать сразу два выступления в один день, чтобы попасть на него могли все желающие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украину немецкий музыкант, опасаясь коронавируса, прибыл в защитной маске. При этом он бесстрашно «послал» COVID-19 куда подальше в своем Instagram.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...