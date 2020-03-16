Шоу-бизнес

Коронавирус не пройдёт: Линдеманн появился на концерте в "защитном пузыре" (видео)

Покатавшийся в одиночестве на «фонящей» карусели под Чернобылем лидер группы Rammstein и участник сольного проекта Lindemann Тилль Линдеманн продолжает свое турне, и вчера, 15 марта, дал концерт в российской столице.

При этом на концерте он появился в «защитном пузыре» — оболочке, которая, по мнению поклонников, должна была защитить его от заражения коронавирусом.

Видео с выступления артистов было опубликовано в Сети.

На кадрах видно как Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен исполняют песни в гигантском светящемся шаре.

Впрочем, музыканты провели в «пузыре» не весь концерт: в один из моментов Линдеманну пришлось покинуть защитную оболочку для того, чтобы забросать поклонников тортами.

Тиль Линдеман страхуется, выступает в пузыре на ВТБ арене. pic.twitter.com/3cOEaFohU3 — Даянат (@dayanat01) March 15, 2020

Также пользователи отмечают такой факт: в связи с тем, что мэрия Москвы выпустила указ с запретом на массовые мероприятия в городе, число участников которых превышает 5 тысяч человек, предполагаемый отец младшей дочери Лободы решил дать сразу два выступления в один день, чтобы попасть на него могли все желающие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украину немецкий музыкант, опасаясь коронавируса, прибыл в защитной маске. При этом он бесстрашно «послал» COVID-19 куда подальше в своем Instagram.

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