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Грустит без Лободы: Линдеманн в одиночестве покатался на «фонящей» карусели в Чернобыльской зоне (видео)

23:56 9 марта 2020 111
Тилль Линдеманн
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Лидер немецкой рок-группы Rammstein и предполагаемый отец младшей дочери Светланы Лободы Тилль Линдеманн, «пославший подальше» в Киеве коронавирус, пребывает, очевидно, не в самом лучшем расположении духа, поэтому решил «отвести душу» в Чернобыльской зоне.

Там он в одиночестве даже покатался на «фонящей» карусели в городе-призраке Припять, пишет «Лента.ру»

Отмечается, что музыкант заехал в запретную зону после концерта дуэта Lindemann в Киеве.

На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к зараженным предметам.

Возможно, музыкант переживает, почему на его концерте не появилась Светлана Лобода, или думает о том, как ранее в марте российские феминистки захотели отменить предстоящий концерт Линдеманна и направили соответствующую просьбу в мэрию Новосибирска. Тогда концерт музыканта предложил запретить также помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик. Впрочем, только самому Линдеманну известно, о чем можно думать на скрипящей ржавой качели под Чернобылем.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода сыграла главную героиню в липе Линдеманна «Frau&Mann».

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