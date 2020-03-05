24.53 / 24.80 27.26 / 27.69
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тилль Линдеманн в Киеве посмеялся над коронавирусом (фото)

17:14 5 марта 2020 130
Тилль Линдеманн
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Эпатажный Тилль Линдеманн, шокировавший поклонников новым сольным клипом, приехал в Киев, где у него запланирован сольный концерт. В Украину немецкий музыкант, опасаясь коронавируса, прибыл в защитной маске. Он опубликовал в Instagarm короткое видео, на котором позирует на въезде в Киев и передает привет поклонникам, с которыми увидится на сольном концерте 6 марта, и посылает куда подальше злополучный вирус.

«К черту коронавирус», — написано на маске.

В одном из столичных клубов он представит второй студийный альбом F&M в рамках сольного проекта Lindemann с Петером Тэгтгреном.

Ранее выступления Lindemann хотели запретить в России из-за эпатажного порно-клипа.

Напомним, Тилля Линдеманна называют отцом младшей дочери Светланы Лободы Тильды. Звездная пара подогревает слухи о романе, однако личную жизнь не комментирует.

Ранее Светлана Лобода удивила фото, на котором Ксения Собчак «пытает» ее фотографией Линдеманна.

Светлана Лобода сыграла главную героиню в липе Линдеманна «Frau&Mann»

Фото https://www.instagram.com/till_lindemann_official

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

теплая весенняя погода в Киеве

На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны

На месте ДТП

Задержанный под Киевом автоугонщик оказался боевиком из базы «Миротворца» (фото)

«Высший уровень профессионализма»: сеть рассмешил «мастер-класс» от киевских дорожников

"Высший уровень профессионализма": сеть рассмешил "мастер-класс" от киевских дорожников

Футбольные болельщицы

Роналду и Месси не попали в топ-5 футболистов, с которыми хотели бы переспать болельщицы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер