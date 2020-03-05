Тилль Линдеманн в Киеве посмеялся над коронавирусом (фото)

Шоу-бизнес

Эпатажный Тилль Линдеманн, шокировавший поклонников новым сольным клипом, приехал в Киев, где у него запланирован сольный концерт. В Украину немецкий музыкант, опасаясь коронавируса, прибыл в защитной маске. Он опубликовал в Instagarm короткое видео, на котором позирует на въезде в Киев и передает привет поклонникам, с которыми увидится на сольном концерте 6 марта, и посылает куда подальше злополучный вирус.

«К черту коронавирус», — написано на маске.

В одном из столичных клубов он представит второй студийный альбом F&M в рамках сольного проекта Lindemann с Петером Тэгтгреном.

Ранее выступления Lindemann хотели запретить в России из-за эпатажного порно-клипа.

Напомним, Тилля Линдеманна называют отцом младшей дочери Светланы Лободы Тильды. Звездная пара подогревает слухи о романе, однако личную жизнь не комментирует.

Ранее Светлана Лобода удивила фото, на котором Ксения Собчак «пытает» ее фотографией Линдеманна.

Светлана Лобода сыграла главную героиню в липе Линдеманна «Frau&Mann»

Фото https://www.instagram.com/till_lindemann_official

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