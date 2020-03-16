Мир

Смерть королевы красоты: беременная 19-летняя модель упала со стены между США и Мексикой

Стена между США и Мексикой, которую президент США Дональд Трам считает одним из своих важных достижений, стала местом гибели бывшей королевы красоты из Гватемалы.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Издание сообщает, что во вторник, 10 февраля, 19-летняя бывшая главная красавица своего родного города Мириам Эстефани Гирон Луна пыталась перелезть через металлическую стену на границе Мексики и США, чтобы незаконно пересечь границу. Женщина сорвалась и упала с семиметровой высоты. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Луна была на восьмом месяце беременности. Врачи в экстренном порядке провели ей кесарево сечение, но не смогли спасти ребенка.

26-летний партнер Луны Дилвер Исраэл Диас Гарсия был очевидцем произошедшего и уведомил пограничный патруль сразу после ее падения.

Представитель пограничной и таможенной службы США Марк Морган обвинил во всем контрабандистов, которые помогают мигрантам нелегально попасть на территорию чужой страны.

«Контрабандисты быстро оставили их одних в темноте, предоставив им сделать заключительные шаги в поездке самим. Когда они пытались залезть на стену, муж ничего не смог сделать, только смотрел, как его беременная жена падает. Это очень трагично. Но самое печальное — что эту трагедию можно было предотвратить. Не слушайте контрабандистов. Они не заботятся о вас и готовы оставить вас умирать», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти королевы красоты из другой латиноамериканской страны — Уругвая. Фатими Давила была в мае прошлого года найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

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