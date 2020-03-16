Тысячи человек: стало известно количество людей, заразившихся коронавирусом за сутки

Мир

Стремительное распространение COVID-19 привело к тому, что за минувшие сутки 10 982 человека заразились коронавирусной инфекцией по всему миру.

Такие данные приведены в ежедневном отчёте Всемирной организации здравоохранения.

Всего инфицировано 153 517 человек, 5735 умерло.

Подтверждены случаи заболевания в девяти новых странах, а всего пандемия охватила уже более 140 государств мира.

Если говорить о конкретных странах, то в Китае число жертв коронавируса нового вида за минувшие сутки увеличилось на 14, число заразившихся возросло на 16, еще 838 человек вылечены и выписаны из больниц.

Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 860 человек, выздоровели 67 490, умерли 3213.

При этом в провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре — городе Ухане. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 14 (все они зарегистрированы в Ухане), до 3099. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 55 094.

В то же время в Республике Корея число случаев заражения коронавирусом нового типа возросло на 74 и достигло 8236, число летальных исходов не изменилось и составляет 75.

Об этом сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 303 пациента, всего с начала эпидемии коронавируса в Южной Корее выздоровели 1137 человек.

Южнокорейские медики отмечают, что число выявленных больных в стране снижается вторую неделю подряд. 35 из новых 74 случаев заражения подтверждены в городе Тэгу, еще семь — в соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто. В прилегающей к Сеулу провинции Кёнгидо зарегистрировано 20 новых случаев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.

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