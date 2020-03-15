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Украина

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек

23:20 15 марта 2020 334
Медики
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Черновицкой области, где для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы, с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

В числе госпитализированных:

  • мужчина, который контактировал с лицом, которое также имеет подозрение на наличие COVID-19;
  • мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;
  • человек с историей путешествия в страны, где зафиксирован коронавирус.

Отмечается, что пока официально подтверждено только два случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек. У пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев. У них состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердился 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней. С 13 марта в области ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов. А с 14 марта отменены все междугородние автобусные рейсы.

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