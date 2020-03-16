- 08:17 Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину
- 07:57 «Я продал любимый BMW, чтобы создать робобус для обучения детей и взрослых робототехнике»
- 07:54 Слезы Монатика и шутка Потапа: чем запомнился последний эфир «боев» на «Голосі країни-10»
- 07:53 Телец улучшит материальное положение, а Близнецы получат заманчивое предложение: гороскоп на неделю
- 07:50 Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется
- 07:44 Токарный станок убил мужчину: первые детали страшной трагедии в Киеве
- 07:28 Новые тренды в маникюре: оттенок черной черешни и бабочки
- 07:27 Головная боль может возникать из-за стресса или постоянного недосыпания: как себе помочь
- 07:13 Сухо и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
- 06:55 С нулевым размером было лучше: девушка увеличила грудь, но при этом лишилась памяти и работы
- 06:52 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.16 марта 2020
- 06:36 В Минздраве рассказали о состоянии здоровья 123 эвакуированных из Италии украинцев
С нулевым размером было лучше: девушка увеличила грудь, но при этом лишилась памяти и работы
Многие девушки считают операцию о увеличению груди идеальным средством для избавления от различных комплексов и ключиком к налаживанию личной жизни. Но, как показывает опыт телеведущей Леры Кудрявцевой, не всегда такой опыт оправдывает надежды.
Так, в Австралии с подобной проблемой столкнулась местная жительница Кассандра Юнг, которая несколько лет назад увеличила себе грудь, и теперь очень сожалеет об этом, пишет Daily Mail.
По словам Кассандры, она всегда хотела стать моделью, в детстве страдала от сильных комплексов из-за нулевого размера груди. Одноклассники оскорбляли ее, а карьера в модельном бизнесе не складывалась.
Поэтому в 20 лет Юнг решилась на пластическую операцию и хирург с нулевого размера увеличил ей бюст до третьего.
К сожалению, кроме эстетического удовлетворения операция принесла ей и массу проблем: девушка утверждает, что начала страдать от сильных болей в грудной клетке и суставах, у нее также появились проблемы с дыханием.
«Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья», — отметила жительница Австралии.
Также Юнг заявила, что после хирургического вмешательства она лишилась памяти и не помнит многие события из жизни. Вследствие такого «букета» проблем со здоровьем ей пришлось бросить карьеру модели, и теперь она работает в мясной лавке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пышные «бидончики» также могут приносить неудовольствие своим обладательницам. В частности, 26-летняя британка Хелен Кристи собирает деньги на уменьшение своей груди, которая достигла уже 12-го размера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт