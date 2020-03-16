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С нулевым размером было лучше: девушка увеличила грудь, но при этом лишилась памяти и работы

6:55 16 марта 2020 673
Кассандра Юнг
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Многие девушки считают операцию о увеличению груди идеальным средством для избавления от различных комплексов и ключиком к налаживанию личной жизни. Но, как показывает опыт телеведущей Леры Кудрявцевой, не всегда такой опыт оправдывает надежды.

Так, в Австралии с подобной проблемой столкнулась местная жительница Кассандра Юнг, которая несколько лет назад увеличила себе грудь, и теперь очень сожалеет об этом, пишет Daily Mail.

По словам Кассандры, она всегда хотела стать моделью, в детстве страдала от сильных комплексов из-за нулевого размера груди. Одноклассники оскорбляли ее, а карьера в модельном бизнесе не складывалась.

Поэтому в 20 лет Юнг решилась на пластическую операцию и хирург с нулевого размера увеличил ей бюст до третьего.

К сожалению, кроме эстетического удовлетворения операция принесла ей и массу проблем: девушка утверждает, что начала страдать от сильных болей в грудной клетке и суставах, у нее также появились проблемы с дыханием.

«Мне все еще нравится их форма и то, как они выглядят, но эстетика не стоит разрушения моего здоровья», — отметила жительница Австралии.

Также Юнг заявила, что после хирургического вмешательства она лишилась памяти и не помнит многие события из жизни. Вследствие такого «букета» проблем со здоровьем ей пришлось бросить карьеру модели, и теперь она работает в мясной лавке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пышные «бидончики» также могут приносить неудовольствие своим обладательницам. В частности, 26-летняя британка Хелен Кристи собирает деньги на уменьшение своей груди, которая достигла уже 12-го размера.

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