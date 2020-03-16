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В Азовском море пропали украинские рыбаки
В Азовском море недалеко от Бердянска пропали трое рыбаков. В конце февраля под Харьковом утонули два рыбака.
Как сообщили в ГС ЧС 16 марта, рыбаки отправились на лов рыбы еще в субботу, 14 марта, на деревянном баркасе. В определенное время они не вышли на связь. После этого спасатели начали поиски, которые продолжались все выходные.
Спасатели обследовали более 900 квадратных километров.
Рыбаков искали с привлечением плавсредств и авиации ГС ЧС. Также были задействованы два катера Госпогранслужбы, катер Государственного морского спасательно-координационного центра и катер ВСУ.
Продолжение поисковых работ запланировано на 16 марта.
Напомним, в конце февраля при странных обстоятельствах двое рыбаков пропали под Киевом. Позже тело одного из них обнаружили на расстоянии около 70 метров от берега в Черниговской области.
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