В Азовском море пропали украинские рыбаки

Происшествия

В Азовском море недалеко от Бердянска пропали трое рыбаков. В конце февраля под Харьковом утонули два рыбака.

Как сообщили в ГС ЧС 16 марта, рыбаки отправились на лов рыбы еще в субботу, 14 марта, на деревянном баркасе. В определенное время они не вышли на связь. После этого спасатели начали поиски, которые продолжались все выходные.

Спасатели обследовали более 900 квадратных километров.

Рыбаков искали с привлечением плавсредств и авиации ГС ЧС. Также были задействованы два катера Госпогранслужбы, катер Государственного морского спасательно-координационного центра и катер ВСУ.

Продолжение поисковых работ запланировано на 16 марта.

Напомним, в конце февраля при странных обстоятельствах двое рыбаков пропали под Киевом. Позже тело одного из них обнаружили на расстоянии около 70 метров от берега в Черниговской области.

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