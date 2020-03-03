Странное исчезновение рыбаков: одного из мужчин нашли мертвым

Происшествия

Утром понедельника, 3 марта, спасатели возобновили поиски двух рыбаков, которые 28 февраля пропали во время рыбалки на Киевском водохранилище.

Около полудня в Козелецком районе Черниговской области на расстоянии около 70 метров от берега обнаружили тело одного из разыскиваемых мужчин. Поиски второго рыбака продолжаются. В них задействован вертолет.

Мужчины 59 и 56 лет из деревни Страхолесье Киевской области отправились на рыбалку еще 28 февраля. Вскоре они позвонили родственникам и сказали, что в лодке сломался двигатель, поэтому заночевать планируют на базе в Козелецком районе Черниговской области. Ночью 29 февраля один из мужчин отправил SMS, в котором написал, что помощь им не требуется.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине утонули два рыбака.

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