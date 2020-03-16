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Шоу-бизнес

GO_A отреагировали на провальные прогнозы букмекеров «Евровидения»

10:26 16 марта 2020 185
Группа GO_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Представители Украины на «Евровидении» электро-фолк группа GO_A, которая по прогнозам букмекеров занимает 27 место в рейтинге, отреагировали на неутешительные прогнозы. Музыканты по этому поводу вовсе не расстраиваются. Артисты считают, что пока рано делать выводы. Рейтинги существенно могут измениться после репетиций, когда артисты покажут, на что они способны «живьем».

«В финале нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 тысяч. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры, не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций «Евровидения». Сейчас мы на это вообще не обращаем внимания, все силы вкладываем в подготовку. Есть цель, чтобы украинская песня впервые прозвучала на сцене «Евровидения», — сказала солистка группы Go_A Екатерина Павленко ведущей «Светской жизни» Кате Осадчей.

По последним прогнозам группа Go_A переместилась с 27 позиции на 25.

Напомним, группа Go_A изменила конкурсную песню «Соловей». Также в сети показали, как может выглядеть костюм солистки.

Пока организаторы «Евровидения» не намерены отменять или переносить его из-за коронавируса. Судьба конкурса решится 5−6 апреля.

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