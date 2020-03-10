24.97 / 25.63 28.09 / 29.04
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

GO_A изменили песню для «Евровидения»: новая версия (видео)

10:41 10 марта 2020 314
группа GO_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Электро-фолк группа GO_A, которая представит Украину на «Евровидении» в Роттердаме, приступила к активной подготовке к конкурсу. Музыканты изменили песню «Соловей» и представили ее новую версию. Усовершенствовать композицию помог продюсер и композитор Руслан Квинта. Он же, как музыкальный продюсер национального отбора на «Евровидение», пригласил GO_A принять участие в отборе. Именно они оказались более подготовленными к поездке в Нидерланды.

Как отмечают в комментариях в сети, песня звучит мягче, вокал стал ровнее и выглядит более органичным.

Раннее песня звучала так

Напомним, GO_A стали безоговорочным лидером национального отбора на «Евровидение», получив наивысшие оценки жюри и телезрителей. После победы музыкантам пришлось выдержать и волну критики. Тарас Тополя назвал их песню не украинской.

Пока букмекеры не высоко оценивают шансы GO_A на «Евровидении».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Обстрел на Донбассе

На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери

Полтава

В Полтаве мужчина зверски избил приемную дочь прямо на улице: детали скандала (фото)

Галина Киндинова

Известная российская актриса попала в реанимацию

Елена Степаненко

Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер