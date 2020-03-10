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GO_A изменили песню для «Евровидения»: новая версия (видео)
Электро-фолк группа GO_A, которая представит Украину на «Евровидении» в Роттердаме, приступила к активной подготовке к конкурсу. Музыканты изменили песню «Соловей» и представили ее новую версию. Усовершенствовать композицию помог продюсер и композитор Руслан Квинта. Он же, как музыкальный продюсер национального отбора на «Евровидение», пригласил GO_A принять участие в отборе. Именно они оказались более подготовленными к поездке в Нидерланды.
Как отмечают в комментариях в сети, песня звучит мягче, вокал стал ровнее и выглядит более органичным.
Раннее песня звучала так
Напомним, GO_A стали безоговорочным лидером национального отбора на «Евровидение», получив наивысшие оценки жюри и телезрителей. После победы музыкантам пришлось выдержать и волну критики. Тарас Тополя назвал их песню не украинской.
Пока букмекеры не высоко оценивают шансы GO_A на «Евровидении».
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