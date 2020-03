Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения» (видео)

Шоу-бизнес

После того, как все участники, кроме российской группы Little Big, нарушившей правила «Евровидения», опубликовали свои песни, ставки букмекерских контор несколько изменились. Появился новый фаворит. Теперь вероятным победителем называют певицу Викторию из Болгарии с песней I Wanna Know. Она отобрала пальму первенства у Литвы — группа The Roop переместилась на третье место. На втором месте — Исландия.

А Россия с третьего опустилась на пятое. Группа Little Big 12 марта наконец-то обещает представить свою конкурсную песню. Вероятно, после этого прогнозы букмекеров снова изменятся.

Группа GO_A не может похвастаться высоким результатом. Наши представители опустились в турнирной таблице на несколько позиций и теперь занимают лишь 27 место. С такими прогнозами GO_A будет очень сложно пробиться в финал.

Напомним, коллектив представил обновленную версию песни «Соловей».

