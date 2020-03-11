25.38 / 25.91 28.57 / 29.34
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения» (видео)

11:38 11 марта 2020 286
Евровидение лого
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После того, как все участники, кроме российской группы Little Big, нарушившей правила «Евровидения», опубликовали свои песни, ставки букмекерских контор несколько изменились. Появился новый фаворит. Теперь вероятным победителем называют певицу Викторию из Болгарии с песней I Wanna Know. Она отобрала пальму первенства у Литвы — группа The Roop переместилась на третье место. На втором месте — Исландия.

А Россия с третьего опустилась на пятое. Группа Little Big 12 марта наконец-то обещает представить свою конкурсную песню. Вероятно, после этого прогнозы букмекеров снова изменятся.

Группа GO_A не может похвастаться высоким результатом. Наши представители опустились в турнирной таблице на несколько позиций и теперь занимают лишь 27 место. С такими прогнозами GO_A будет очень сложно пробиться в финал.

Напомним, коллектив представил обновленную версию песни «Соловей».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Медик

По всей Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: онлайн-трансляция

Ирина Горовая, Надя Дорофеева и Позитив

«Сложно подобрать слова»: экс-жена Потапа эмоционально высказалась о распаде «Время и Стекло»

школа

Во всех школах и детсадах Киева объявлен карантин из-за коронавируса

армия РФ

Получивших российские паспорта жителей Донбасса начали призывать в российскую армию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер