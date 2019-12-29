23.85 / 24.70 26.48 / 27.57
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз

11:42 29 декабря 2019 273
Виктор Павлик и Катерина Репяхова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

53-летний певец Виктор Павлик таки намерен жениться на своем концертном директоре, 28-летней Катерине Репяховой, которая почти четыре года была его любовницей. Летом стало известно, что артист ушел от жены Ларисы и переехал к новой избраннице.

Если раньше Виктор говорил, что они с Катей не планируют оформлять отношения, то сейчас планы изменились. В этом году певец планирует свадьбу. Это будет четвертый брак для Виктора.

«Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу», — сказал Виктор Павлик в программе «Світське життя».

Влюбленных не пугают суеверия, что следующий год является високосным.

«Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра», — говорит Павлик.

Напомним, Виктор Павлик был трижды женат. Первая жена Лидия родила ему сына Александра. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А с супругой Ларисой певец воспитывает сына Павлика, парень мужественно борется с онкологией. Виктор не исключает, что снова станет отцом.

«Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей», — признался Павлик.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктор Павлик говорил, что не собирается жениться и не планирует детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

сцена шоу

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер