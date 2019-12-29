Шоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз

53-летний певец Виктор Павлик таки намерен жениться на своем концертном директоре, 28-летней Катерине Репяховой, которая почти четыре года была его любовницей. Летом стало известно, что артист ушел от жены Ларисы и переехал к новой избраннице.

Если раньше Виктор говорил, что они с Катей не планируют оформлять отношения, то сейчас планы изменились. В этом году певец планирует свадьбу. Это будет четвертый брак для Виктора.

«Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу», — сказал Виктор Павлик в программе «Світське життя».

Влюбленных не пугают суеверия, что следующий год является високосным.

«Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра», — говорит Павлик.

Напомним, Виктор Павлик был трижды женат. Первая жена Лидия родила ему сына Александра. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А с супругой Ларисой певец воспитывает сына Павлика, парень мужественно борется с онкологией. Виктор не исключает, что снова станет отцом.

«Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей», — признался Павлик.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктор Павлик говорил, что не собирается жениться и не планирует детей.

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