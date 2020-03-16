МИД Украины приостановил выдачу виз: что происходит

Украина

В связи с пандемией коронавируса в мире, объявлением в Украине карантина, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают прием граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года.

Информация об этом размещена на официальной странице ведомства.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Консультации можно получить через почтовый ящик [email protected]

Напомним, с полуночи 16 марта в страну прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска на границе. С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки.

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