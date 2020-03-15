Украина

Львов переходит на режим ЧС: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки

В связи с распространением коронавируса, во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов. Об этом в Twitter сообщил городской голова Андрей Садовый.

Кроме продуктовых точек, работать будут еще аптеки и заправки.

Садовый также сообщил, что 15 марта в областном центре госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован COVID-19. У больных признаки ОРЗ. Медики отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев.

Все заболевшие — молодые люди, они болеют в течение 2−3 дней. Состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, в Черновицкой области, где два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации. С 13 марта в области ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов. А с 14 марта отменены все междугородние автобусные рейсы. В городе продукты и лекарства пожилым людям будут доставлять специально созданные мобильные группы.

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