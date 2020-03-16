«Использованные бумажные стаканчики я превращаю в альбомы и блокноты»

Житейские истории

Бизнес-леди из Киева Виктория Норенко демонстрирует нам внушительных размеров листы бумаги приятного для глаз коричневатого оттенка. Они изготовлены из использованных бумажных стаканчиков и коробок из-под соков и молока. — Отправлю эти листы на предприятие, на котором из них изготовят альбомы для рисования, тетради, блокноты, школьные дневники и флип-арты, — говорит Виктория Норенко. — Обложки этих канцелярских принадлежностей украшают рисунки детей, участвовавших в творчеством конкурсе, который проводит известная телеведущая, судья шоу телеканала СТБ «Україна має талант» Слава Фролова. Перед ребятами стояла задача нарисовать нашу страну в образе того или иного животного. Я отобрала пять наиболее понравившихся мне рисунков и купила права на их тиражирование на канцтоварах. На обложках подаю информацию о маленьких авторах этих работ. Кстати, случайно мне передали шесть рисунков. На шестом изображен кот, который, если честно, поначалу не очень-то мне приглянулся. Но как раз альбомы и блокноты с его изображением стали хитами продаж. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о львовском студенте, который создал систему по сбору и переработке отслужившей свой век электроники.

«Чтобы получить бумагу для одного блокнота, нужно переработать 397 стаканчиков»

— Наверняка многие знают, что бумажные стаканчики экологической тарой назвать трудно, ведь они покрыты тонким слоем пластика — ламинатом, поэтому на их разложение на свалке понадобится около 250 лет, — продолжает Виктория Норенко. — По нашим подсчетам, в Киеве ежедневно используется около трех миллионов таких стаканчиков! Я занялась их сбором, чтобы использовать в качестве вторичного сырья. Бумажные коробки из-под соков и молока снаружи покрыты ламинатом, внутри — фольгой. Я собираю и эту тару. Вместе со стаканчиками отправляю на один из комбинатов, где есть оборудование, отделяющее бумагу от ламината. В результате после переработки привезенного мной вторсырья получаются рулоны бумаги. Остается разрезать ее на листы и изготовить канцтовары с рисунками на обложках.

— С чего начинали этот бизнес?

— Со сбора бумажных стаканов на одном из ведущих украинских телеканалов. На мероприятии, посвященном вопросам экологии, я встретила сотрудницу этого телеканала, и та рассказала, что для своих сотрудников они закупают 20 тысяч бумажных стаканчиков в месяц. Мы договорились, что я буду забирать у них использованные стаканчики. Я знала несколько предприятий, на которых есть оборудование по переработке ламинированного вторсырья. Но захотят ли они со мной сотрудничать? Обратилась на одно из них. Мне ответили, что готовы принимать стаканчики. Я стала два раза в неделю доставлять на комбинат использованную на телеканале посуду.

Сейчас ламинированные стаканы и пакеты из-под соков и молока мне отдают многие кафе и офисы Киева. Для компактного сбора стаканчиков мы с одним моим хорошим знакомым придумали специальную емкость, которую назвали «Люлька Мамая».

— Что она собой представляет?

— Это узкая, как труба, емкость, напоминающая тубус для чертежей. В ней стаканчики складываются в стопку. В таком компактном виде их удобно транспортировать. Кафе и офисы купили у нас уже порядка одной тысячи «Люлек Мамая». Я периодически езжу к ним, чтобы забрать вторсырье. Некоторые экологически сознательные люди сами мне его привозят или присылают по почте.

Собранную ламинированную тару сжимаю промышленным прессом в плотные увесистые тюки. В таком виде отвожу ее на комбинат. После переработки этих тюков получается бумага. Я доставляю ее на другой комбинат — полиграфический. Зарабатываю на продаже изготовленных по моему заказу альбомов, блокнотов, тетрадей, дневников. Люди узнают о моей фирме из Facebook. Чтобы купить канцтовары из вторсырья, они приезжают по субботам ко мне в один из цехов бывшего Киевского мотоциклетного завода, где я снимаю крохотный уголок. На этих квадратных метрах храню и прессую собранную ламинированную тару, а также изготовленную из нее бумагу и канцтовары. Кстати, чтобы получить бумагу для одного блокнота, нужно переработать 397 стаканчиков.

И вот еще что: Херсонская облгосадминистрация заказала нам изготовить школьные тетради с изображением основателя знаменитого заповедника «Аскания-Нова» барона Александра Фальц-Фейна.

Виктория Норенко: «Из ламинированной тары получаются вот такие симпатичные изделия»

«Только недавно смогла позволить себе нанять рабочего»

— Вам пришлось брать кредит, чтобы наладить работу своей фирмы?

— Мне были нужны инвестиции, но банк соглашался дать лишь треть суммы, которую я просила, — отвечает Виктория Норенко. — Закончилось тем, что одолжила деньги у друзей и вложила в дело собственные сбережения. Кстати, продолжительное время мне приходилось экономить каждую копейку. Новую одежду и обувь покупала крайне редко.

Рачительность и помощь друзей позволили мне купить дорогостоящий и очень нужный в моем бизнесе промышленный пресс. До этого приходилось пользоваться прессами фирм, занимающихся сбором макулатуры. Их услуги влетали мне в копеечку. А первый тюк ламинированного вторсырья обошелся так дорого, что впору назвать его «золотым».

Долгое время я все делала сама. Только с недавних пор позволила себе нанять рабочего.

Назвала свою фирму «Зелений птах». Логотип (на нем изображена мифическая волшебная птица феникс зеленого цвета) придумала сама. Согласно легенде, феникс каждый раз, когда приходил его смертный час, возрождался молодым и сильным. Вот и моими усилиями ламинированная тара, которая могла быть захоронена на свалках, получает вторую жизнь.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине принят законопроект о запрете использования пластиковых пакетов. Подобные ограничения уже действуют во многих странах мира, поскольку, по данным исследований, на планете 83 (!) процента водопроводной воды содержат частицы пластика.

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