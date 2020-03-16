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Украина

Посол в США оценил, подключится ли Вашингтон к решению конфликта на Донбассе

13:15 16 марта 2020 95
встреча в нормандском формате
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на участие Германии и Франции в международных переговорах по Донбассу, война на востоке Украины не прекращается. Россия постоянно настаивает на выполнении минских соглашений. Возможно, ситуацию сдвинуть с мертвой точки могло бы участие США в формате Украина-США-Россия.

Такую версию в интервью «Апострофу» выдвинул чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ельченко считает, что пока участие Франции и Германии не привело к какому -либо ощутимому результату. Но США как самая мощная страна мира, конечно же, может повлиять на позицию России как никто другой. Это может быть как политическое давление, так и санкции.

При этом дипломат отметил, что сейчас не видит желания Москвы поменять позицию на более уступчивую.

«Мы не видим готовности России подойти к пониманию того, что для того чтобы вернуться в нормальные отношения со Штатами, они должны что-то сделать в отношениях с Украиной», — уточнил Ельченко, добавив, что обвал цен на нефть на мировом рынке повлиял на амбиции Кремля.

Посол также отметил, что восстановление мира в Украине дипломатическим путем требует компромисса со стороны всех участников. Это будет середина — между интересами Украины и интересами России. Такой вариант может не понравится определенной части населения нашей страны.

«Но пока это все 100 процентов, того как хочет Россия: „их там нет, нас там нет и ничего не происходит“. При таких условиях я вообще не понимаю, как можно с ними дальше вести разговоры и будут ли при этом участвовать США», — добавил дипломат.

Напомним, в начале марта в Минске Украина и Россия подписали решение о создании Консультативного совета, в котором так называемые «власти» ОРДЛО признаны субъектом переговоров, а Россия гарантом-наблюдателем, как Германия, Франция и ОБСЕ. Такие договоренности вызвали шквал негодования в украинском обществе.

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Посол в США оценил, подключится ли Вашингтон к решению конфликта на Донбассе

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