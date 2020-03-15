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Ручки дезинфицировать, паспорта из рук в руки не передавать: коронавирус вмешался в выборы в Украине
На фоне действующего в Украине «противовирусного» карантина в Харьковской области проходят промежуточные выборы в Верховную раду по округу № 179.
По информации пресс-службы Харьковской областной администрации, накануне в Харькове прошло совещание по мерам безопасности при проведении выборов в условиях карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
На нем было решено провести дезинфекцию помещений для голосования и помещений, где будут работать избирательные комиссии, — перед началом процесса и в течение дня, а членов участкового избиркома — обеспечить индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Кроме того, членам избиркомов предписано пользоваться только личными ручками, а ручки в кабинках для голосования — обеззараживать каждый час.
На каждом избирательном участке дежурит медик, в обязанности которого входят мониторинг состояния здоровья избирателей, а также дезинфекционные мероприятия.
«Все члены УИК должны иметь с собой личные ручки. Ручки для избирателей необходимо обрабатывать работнику, который находится на УИК — каждый час», — сказал Галацан.
Также было предложено не передавать паспорта из рук избирателей в руки членов УИК, поскольку коронавирус может сохраняться на бумаге.
Отдельное распоряжение получил глава окружкома Александр Черный — он должен организовать график работы по приему избирательной документации от участковых комиссий таким образом, чтобы в помещении комиссии не было скопления людей.
В сети появилась первая информация из одного из избирательных участков. Как сообщила журналист Ирина Овчар, участок после открытия пустовал, а первый избиратель появился через 20 минут и был очень удивлен.
Напомним, ранее избранный от данного округа депутат Алексей Кучер (партия «Слуга народа») был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.
Фото Facebook Ирины Овчар
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