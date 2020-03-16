26.51 / 27.39 29.36 / 30.47
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Участница «Голосу країни» покинула проект после скандала из-за Крыма

14:36 16 марта 2020 527
Василиса Старшова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После последних вокальных боев на шоу «Голос країни» стало известно, что проект покинула участница из России Василиса Старшова. Бывшая солистка группы «Ленинград» после скандала из-за посещения оккупированного Крыма добровольно приняла решение не продолжать участие в шоу. Последние вокальные бои прошли уже без нее. Поэтому участники команды Дана Балана соревновались втроем.

Напомним, Старшова прошла слепые прослушивания и вошла в команду Дана Балана. После этого стало известно, что в 2016-м Василиса вместе с группой «Ленинград» выступала в Крыму «Золотая балка» в Балаклаве. Поднялся скандал, подопечную Балана внесли в базу «Миротворца».

Старшова заверяла, что не принимала участие в пропагандистских акциях и даже обратилась с письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рулон туалетной бумаги

Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз (фото)

блондинка напала на охранника в Одессе

В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра (видео)

Ликвидированный боевик

Командир боевиков рассказал, кто на самом деле убил видных главарей «ДНР»-«ЛНР» (видео)

Пандемия

В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер