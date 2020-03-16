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Участница «Голосу країни» покинула проект после скандала из-за Крыма
После последних вокальных боев на шоу «Голос країни» стало известно, что проект покинула участница из России Василиса Старшова. Бывшая солистка группы «Ленинград» после скандала из-за посещения оккупированного Крыма добровольно приняла решение не продолжать участие в шоу. Последние вокальные бои прошли уже без нее. Поэтому участники команды Дана Балана соревновались втроем.
Напомним, Старшова прошла слепые прослушивания и вошла в команду Дана Балана. После этого стало известно, что в 2016-м Василиса вместе с группой «Ленинград» выступала в Крыму «Золотая балка» в Балаклаве. Поднялся скандал, подопечную Балана внесли в базу «Миротворца».
Старшова заверяла, что не принимала участие в пропагандистских акциях и даже обратилась с письмом к президенту Владимиру Зеленскому.
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