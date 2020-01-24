- 18:34 Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро
- 18:34 В России главу Чувашии хотят отправить в отставку после издевательской шутки над спасателем
- 18:13 В Киеве поймали воров, промышлявших в популярном спортклубе
- 17:48 У Гончарука хотят узаконить компенсации за несвоевременную выплату зарплат и пенсий
- 17:42 В Украине ветеранов АТО обяжут проходить медосмотры
- 17:23 На железнодорожной станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство
- 17:21 Скандальная участница «Голосу країни» из России обратилась к Зеленскому
- 17:16 В Раде хотят обеспечить молодых украинцев "экономическими паспортами": что это значит
- 17:00 «Динамо» — «Хайдук» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 16:59 Подозреваемой в убийстве Шеремета отменили круглосуточный домашний арест
- 16:50 Биатлон в Поклюке: Джима финишировала в топ-15 индивидуальной гонки Кубка мира
- 16:41 Путина хотели убрать: первые детали «покушения» на президента РФ
Скандальная участница «Голосу країни» из России обратилась к Зеленскому
Российская певица Василиса Старшова, ставшая участницей вокального проекта «Голос країни» в команде Дана Балана, после разгоревшегося скандала обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Дело в том, что после первого выпуска шоу стало известно, что Василиса, которая была солисткой группы «Ленинград», в 2016 году посещала аннексированный Крым и принимала участие в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава. На территорию полуострова она попала, нарушив законы Украины. За это певица внесена в базу «Миротворца».
На своей странице в Instagram Старшова опубликовала открытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором просит позволить ей находиться в Украине для дальнейшего участия в проекте. Посещение Крыма она не отрицает.
«Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале „Золотая Балка“ в составе группы „Ленинград“ в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители „Голоса Краiни“ и телеканала „1+1“, что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте», — пишет Старшова.
Она заверяет, что «ни в каких „пропагандистских акциях“ никакого государства никогда не участвовала и участвовать не собирается».
«Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте», — обратилась Старшова.
Письмо такого же содержания она отправила и на адрес пресс-службы президента. О его реакции пока не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из участников «Голосу країни» прошел слепые прослушивания — все подробности и видео первого выпуска.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...