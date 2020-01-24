Скандальная участница «Голосу країни» из России обратилась к Зеленскому

Шоу-бизнес

Российская певица Василиса Старшова, ставшая участницей вокального проекта «Голос країни» в команде Дана Балана, после разгоревшегося скандала обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Дело в том, что после первого выпуска шоу стало известно, что Василиса, которая была солисткой группы «Ленинград», в 2016 году посещала аннексированный Крым и принимала участие в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава. На территорию полуострова она попала, нарушив законы Украины. За это певица внесена в базу «Миротворца».

На своей странице в Instagram Старшова опубликовала открытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором просит позволить ей находиться в Украине для дальнейшего участия в проекте. Посещение Крыма она не отрицает.

«Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале „Золотая Балка“ в составе группы „Ленинград“ в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители „Голоса Краiни“ и телеканала „1+1“, что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте», — пишет Старшова.

Она заверяет, что «ни в каких „пропагандистских акциях“ никакого государства никогда не участвовала и участвовать не собирается».

«Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте», — обратилась Старшова.

Письмо такого же содержания она отправила и на адрес пресс-службы президента. О его реакции пока не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из участников «Голосу країни» прошел слепые прослушивания — все подробности и видео первого выпуска.

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