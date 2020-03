Слезы Монатика и шутка Потапа: чем запомнился последний эфир «боев» на «Голосі країни-10»

Шоу-бизнес

В эфир «1+1» вышел последний эпизод вокальных боев десятого сезона популярного проекта «Голос країни». В итоге, в командах тренеров осталось по восемь вокалистов, которые продолжат борьбу за главный приз — победу в шоу.

Тренеры юбилейного сезона — Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик, Потап и Настя Каменских.

— Моя команда — это лидеры, — уверена Тина.

— Я создам самую сильную из всех сезонов команду, — не сомневается Дан Балан.

Бои начала команда Потапа и Насти Каменских. На сцене «Голосу» в вокальном поединке сошлись поющий IT-шник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB-музыки Егор Шагаков.

— Победу Потапу в этом проекте принесу именно я, — сказал Егор Шагаков. — Все называют Максима сексуальным айтишником, но сексуальным сегодня буду я!

Ребята исполнили известный хит The Weekend «Call out my name».



— Это было круто! — признал Монатик. — Максим, вы были на своем месте — я за вас!

Тина Кароль отдала голос Егору.

— Вы меня поразили, — сказала Настя и отдала голос за Максима. Ее поддержал и Потап. Максим Перепелица остался в проекте.

Егор Шагаков покинул шоу.

Бои продолжила команда Дана Балана — дуэт жительницы Минска, пережившей домашнее насилие Александры Горупы и студента из Китая Сюй Чуань Юна.

— Мне жаль, что мои родственники не могут ко мне приехать, — сказал Сюй Чуань, не сдерживая слез. — Я хочу поддержать их своей песней. Я должен пройти дальше, чтобы не случилось.

— Сейчас будет рвань! — пообещал Дан Балан.

Пара исполнила хит Потапа и Насти Каменских «Тримай», а все тренеры пустились в пляс.

— Сюй, вам прекрасно удалось передать эмоции, — признала Настя Каменских и вышла на сцену, чтобы спеть припев вместе с участниками.

Дима Монатик тоже поддержал Сюй.

— Саша, ты меня удивила, — признался Дан Балан. — Мне сложно сделать выбор. Перед выступлением я думал, что дам свой голос Сюй. Но вы оба очень классные.

Дан Балан оставил в команде Сюй. Александра Горупа покинула шоу.

Команду Тины Кароль представил дуэт — народная певица Уляна Горбачевская и юрист Роман Клюба.

— Десятый сезон — это битва поколений, — сказал Роман. — Мы докажем, что украинские народные песни могут звучать стильно и классно.

Участники исполнили старинную песню «Ой там на горі».

— Вот это — магия, — не сдержался Дан Балан. — Ульяна, тебя я вижу в финале!

Потап отдал свой голос Роману.

— Я люблю вас обоих, но дальше со мной идет Ульяна, — решила Тина Кароль.

Роман Клюба покинул проект.

Команду Димы Монатика представил дуэт львовянки Тони Совы, которая смогла преодолеть анорексию, и воспитанника детского дома Сергея Асафатова.

— Это очень ответственно петь знаменитую композицию на сцене «Голоса», — признался Сергей.

Впервые на проекте прозвучал хит «Сансара». Песня заставила плакать Диму Монатика и Тину Кароль. Тоня не смогла даже допеть последние строки.

— Они так прекрасно звучали, — сказала Тина. — Я не могу разорвать этот дуэт.

— Оставайтесь с теми людьми, которые ценят вас такими, какие вы есть, — рассказала Тоня, называя причину своего прихода на шоу.

— Никто из моей команды более душевно не смог бы передать эту песню, — признал Дима Монатик. — Со мной пойдет дальше Сергей.

Тоню Сову «украли» в команду Потапа и Насти Каменских.

Команду Тины Кароль представил дуэт 16-летнего Виталия Окса, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности, и 25-летней Ксении Буги — уличного музыканта.

— Мне хочется показать себя еще лучше, — сказала Ксения. — Проект открыл мне другую жизнь. Это школа и я благодарна Тине, что она дала мне шанс.

На сцене участники исполнили песню группы Hurts «Wonderful life».

— Я обожаю эту песню, — сказал Дан Балан. — Но, скажу честно, вы оба не справились.

— Найти свободу на сцене — этому можно учиться годами, — поддержала участников Тина Кароль. — Вы мне оба понравились, я горжусь вами.

Тина оставила в команде Виталия. Ксения Буга покинула проект.

Команду Потапа и Насти Каменских представил дуэт Татьяны Ничай, которая пришла поддержать своего отца-вокалиста, и 16-летней Карины Балашовой.

— Когда бьются женщины, они делают это насмерть, — сказала Татьяна. — Для меня «Голос» — это первый шаг в карьере настоящего артиста.

Дуэт представил хит «God is a woman».

— Какие красотки! — признал Дан Балан. — Это было очень секси.

Дима Монатик отдал свой голос Карине. Поддержала девушку и Тина Кароль.

Участие в проекте продолжила Карина Балашова. Татьяна Ничай покинула шоу.

Команду Потапа и Насти Каменских представил дуэт Юлии Коробко, которая пережила буллинг, и поющего футболиста Вахтанга Вахтангишвили.

— На проекте я стала сильнее и никому не дам себя обидеть, — сказала Юля. — Хочу доказать своим тренерам, что я — борец.

Пара исполнила хит «Не люби мне мозги».

Дима Монатик и Тина Кароль отдали свои голоса Юле.

Потап вышел на сцену и еще раз спел вместе с ребятами хит. В команде осталась Юля Коробко.

Вахтанг Вахтангишвили покинул проект.

— Я ухожу победителем, — сказал Вахтанг. — За время проекта я написал альбом- вы меня вдохновили.

За команду Дана Балана сражались Настя Балог и Анна Безгалова.

— Я жду развитие романа Тины и Дана Балана, — сказала Аня. — Мы будем петь любимую песню нашего тренера — «Let her go».

— Это был нежный женский дуэт, — сказала Тина. — Но, более музыкальной была Настя. Аня, а, что это за группа фанатов — ДанТина?

— Мы собираем деньги на вашу с Даном свадьбу, — ответила девушка, удивленной артистке.

— Я рад, что у нас получилась магия, — сказал Ане Дан Балан. — Но дальше я пойду с Настей.

Анна Безгалова покинула проект.

Команду Димы Монатика представил дуэт — Мелен Пасса и актер детского театра Руслан Опанасенко.

— Это будет фурор на весь зал, — уверенно заявил Руслан. — Мы побъем все рекорды в социальных сетях.

Дуэт представил хит «All for us» и тренеры аплодировали им стоя.

— Это гениально, — не сдержался Дан Балан. — Вы такие настоящие! Ваши чувства в каждой частичке моего тела. Мне немного больше понравился Руслан.

Тина Кароль отдала свой голос Мелене.

— Это сложный выбор, — сказал Дима Монатик. — Мелен, ты — особенная. Я хочу с тобой еще поработать, ты идешь дальше.

Руслан Опанасенко покинул проект.

Команду Потапа и Насти Каменских представил дуэт модели Екатерины Степуры и библиотекаря Анны Боршовской.

— Большая сцена — место, где я должна быть в этой жизни, — признала Анна.

Хит «Каждый раз» впервые прозвучал на «Голосе».

Дан Балан отдал свой голос Ане. Дима Монатик решил воздержаться от выбора. Потап и Настя оставили в своей команде Екатерину Степуру. Анна Боршовская покинула проект.

Мужской дуэт Александра Календы и Марко Квитки представил команду Димы Монатика.

— Меня не пугает ничего, — сказал Александр. — Я уверен в себе.

Дуэт исполнил хит бывшего участника проекта — Рождена «Знаешь». Артист был в зале, а затем вышел на сцену, чтобы спеть куплет вместе с участниками. Рожден отдал свой голос Александру.

Тина Кароль проголосовала за Марко.

— Марко, ты — готовый артист, — сказал Дима Монатик. — Александр, я хочу, чтобы ты еще открылся, поэтому иду дальше с тобой.

Марко Квитку «украла» в свою команду Тина Кароль.

Команду Тины Кароль представила участница 9 сезона «Голоса» Ольга Баландюк и Анна Трубецкая из Минска.

— Конкуренция разжигает во мне дух соперничества, — призналась Анна. — Я получила в команде Тины заветное, последнее место. Теперь хочу победы.

Дуэт исполнил хит «Sweet dreams».

— Очень классный номер и разные персонажи, — сказал Дан Балан и отдал свой голос Анне.

— Ольга, у тебя редкий голос — альт, — сказала Тина. — Но выступление Ани на слепых прослушиваниях до сих пор вызывает у меня «мурашки». Ты идешь со мной дальше.

Ольга Баландюк покинула проект.

Команду Потапа и Насти Каменских представил дуэт певицы из ресторана Даниэля Салема Алены Крутиенко и преподавателя по вокалу Олеси Лейченко.

— Я буду бороться до последнего, — сказала Олеся.

Девушки выступили с песней Тины Кароль «Не дощ».

Дан Балан отдал свой голос Олесе, а Тина Кароль — Алене. В команде Потапа и Насти Каменских осталась Олеся Лейченко. Алена Крутиенко покинула шоу.

После скандала команду Дана Балана покинула вокалистка российской группы «Ленинград» Василиса Старшова. Поэтому на «бои» вышло трио: Кристина Карабанова, актриса Карина Арбельяни, певица Тамара Балюк.

- Я просто не имею права сдаться, — сказала Тамара. — Ради своих двоих детей.

Трио исполнило хит «Bad romance & In the shadows».

— Когда Дан вырастет, он станет прекрасным продюсером, — пошутил Потап.

Тина отдала свой голос Кристине.

— Это был уникальный случай, — сказал Дан Балан. — Я иду дальше с Кристиной и Тамарой.

Карина Арбельяни покинула шоу.

— Когда мне говорят «нет», я достойно держу удар, — сказала Карина, стоя на сцене. — Но сегодня я позволю себе слезы, потому что такого крутого проекта у меня в жизни еще не было. Я хотела бы спеть сейчас с Тиной Кароль. Вы просто космос!

Последними в команде Димы Монатика вышли на дуэль Зоряна Атлас, которая перенесла инсульт, и уборщица цирка Ася Хорошун.

— Каждый хочет пройти дальше, но обе — за музыку, — сказала Ася.

Хит «Havana» заставил танцевать весь зал.

Дан Балан отдал свой голос Асе, сказав, что в ней есть какая-то изюминка. Настя отдала голос Зоряне.

— Вы подняли весь зал и это дорогого стоит, — признал Дима Монатик. — Дальше более готова идти Ася.

Зоряна Атлас покинула проект.

Закрывали эфир участники из команды Тины Кароль — офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом Ольга Мельник. Перед выходом на сцену у девушки случилась паническая атака, но она все же нашла в себе силы выступить.

Дуэт поразил зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина — «Спи собі сама».

— Оля, я верил каждому твоему слову, — сказал Дан Балан.

Настя Каменских отдала свой голос Ольге.

— Вам идет быть вместе — Василий и Оля, — признала Тина Кароль. — Путь на сцене очень тернист. Дальше со мной идет Ольга.

Василий Процюк покинул проект.

— Настрой у меня перед выходом на сцену был боевым, — призналась «ФАКТАМ» Ольга Мельник. — Конечно было немного нервно, эмоционально и переживательно, но это нормальное состояние перед выступлениями. А вот буквально перед выходом на сцену я почувствовала недомогание. Начали неметь руки и ноги. Хорошо, что мой партнёр сразу же позвал врачей, которые всегда дежурят на съёмочной площадке. Они успокоили — это был скачок артериального давления. Такая ситуация может произойти с каждым. Немного придя в чувство, я вышла на сцену. Очень благодарна Васе за его поддержку, ещё раз убеждаюсь, что «всё что не делается — к лучшему».

