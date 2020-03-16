Шоу-бизнес

В сентябре 2011 года на Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера американского фильма «Заражение» (Contagion). В том же месяце картина вышла в прокат в США. В Европе она появилась в конце сентября. В Украине — 6 октября. В Киеве и ряде других городов висели афиши «Зараза».

Фильм не вызвал бума. Кассовые сборы, впрочем, оказались неплохие. При затратах на съемки в размере 60 миллионов долларов, «Заражение» собрало в мировом прокате 135,5 миллиона долларов. Многие зрители тогда говорили, что фильм не произвел на них большого впечатления, а смотреть они пошли его только либо из-за режиссера, либо из-за звездного актерского состава: Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Марион Котияр, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн.

Кадр из фильма "Заражение"

Снял картину Стивен Содерберг, хорошо известный массовому зрителю по трилогии «Одиннадцать друзей Оушена». Любители кино знают его также по не совсем коммерческим проектам, например, по фильмам «Секс, ложь и видео», «Кафка», «Вне поля зрения». Работы Содерберга не раз становились лауреатами престижных фестивалей и получали кинопремии. Например, «Эрин Брокович» принесла Джулии Робертс ее единственный «Оскар». Сам Содерберг получил премию Американской киноакадемии как лучший режиссер за криминальную драму «Траффик».

О «Заражении» тут же забыли. Никаких рекордов или антирекордов картина не установила. В 2011 году она заняла 61-е место в рейтинге самых кассовых фильмов года. В каталоге популярности студии Warner Bros. до недавнего времени значилась на 270-м месте.

И вдруг в марте нынешнего года к «Заражению» возник массовый интерес. Фильм скачивают легально и нелегально во всем мире. Запросы в Google, содержащие название картины, бьют все рекорды. В каталоге Warner Bros. она ворвалась в первую десятку и уступает только фильмам о Гарри Поттере.

Оказалось, что Содерберг и сценарист «Заражения» Скотт Бернс в 2011 году предсказали пандемию коронавируса COVID-19! Ряд совпадений с нынешней реальностью просто поражает.

Всплеску интереса к фильму вольно или невольно способствовала Гвинет Пэлтроу. 26 февраля актриса разместила на своей страничке в Instagram, где у нее без малого 7 миллионов подписчиков, селфи, на котором она сидит в защитной маске. Под фото стояла подпись: «По пути в Париж. Паранойя? Осторожность? Паника? Спокойствие? Пропаганда? Пэлтроу не намерена сдаваться и будет спать с этой штукой в самолете. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Откажитесь от рукопожатий. Чаще мойте руки».

Конечно, поклонники актрисы сразу стали вспоминать фильм, на который намекнула Гвинет. Это было «Заражение», в котором Пэлтроу сыграла богатую американку, бизнес-леди Бет Эмхофф.

Дальше идет спойлер!

Женщина летала по делам в Гонконг, вернулась домой в Миннеаполис и скоропостижно скончалась от неизвестной болезни. При этом она успела заразить сына, который тоже умер. Супруг (его сыграл Мэтт Дэймон) оказался устойчив к вирусу благодаря сильному природному иммунитету. Осталась жива и их дочь, но ее иммунитет не так силен, и отец всячески пытается защитить девочку от опасности заражения.

В США начинается эпидемия. Карантин объявляется в Чикаго, Сан-Франциско и других больших городах. Врачи выясняют, что Бет заразилась вирусом в Гонконге от шеф-повара. Он же подхватил новый вирус, когда готовил свинину. А свинья была инфицирована от летучей мыши.

Вам это ничего не напоминает?! Ученые полагают, что сейчас мы имеем дело с вирусом, который передался человеку в Ухане от животных. Среди наиболее вероятных вариантов называют летучих мышей! COVID-19 преодолел так называемый межвидовой барьер в декабре 2019 года. Такая же ситуация была и в 2002 году, когда началась эпидемия SARS. Тогда первоисточником тоже были летучие мыши. Скотт Бернс, приступая к работе над сценарием «Заражения», много беседовал с вирусологами и инфекционистами и знал об этом.

Однако как сценарист мог предвидеть многие другие вещи, происходящие сейчас?! В фильме вирус называется MEV-1. Он распространяется при близком контакте людей или прикосновении к зараженным поверхностям. Затем поражает дыхательные органы.

Да, в картине уровень смертности гораздо выше, чем в нашей реальности. Герои «Заражения» упоминают страшный показатель — 25%. Уровень смертности при пандемии COVID-19 пока составляет 8%. В фильме MEV-1 за месяц убивает 26 миллионов человек по всему миру. Настоящий вирус пока убил около 7 000 человек.

Единственное спасение, предложенное авторами картины, — это изоляция зараженных, введение жесткого карантина в целых городах и странах. Сейчас именно это делают в большинстве государств мира, включая Украину.

Однако Скотт Бернс в интервью изданию Fortune на днях заявил, что 10 лет назад его больше всего пугала другая перспектива. «Куда страшнее всеобщая паника, распространение страха. Это эффект домино», — считает сценарист. Страх порождает самые невероятные теории. Например, в соцсетях теперь самого Бернса обвиняют в том, что он принадлежит к некой секретной могущественной организации, которая управляет всем миром. И что COVID-19 — это ее рук дело.

В «Заражении» есть один яркий персонаж. Его сыграл Джуд Лоу. Это блогер Алан Крумвьед. Он начинает распространять в интернете конспирологические теории о том, что MEV-1 не просто вирус, а секретное бактериологическое оружие. Он также утверждает, что существует тайный препарат, который скрывают от общественности. Это некая форсития. И он сам был заражен вирусом и выздоровел только благодаря этому лекарству.

Кадр из фильма "Заражение"

Сегодня в соцсетях можно найти сотни или даже тысячи постов и твитов, авторы которых утверждают примерно то же самое. С начала эпидемии COVID-19 компания Amazon заблокировала более миллиона онлайн-сделок, потому что их участники утверждали, что продают вакцину или лекарство, способные защитить от коронавируса или вылечить инфицированных.

«Заражение» заканчивается тем, что ученые нашли эффективный способ борьбы с MEV-1. Бернс в интервью The New York Times признается: «Когда я говорил со специалистами, все они без исключения подчеркивали, что подобная эпидемия — это не вопрос «если». Это вопрос «когда».

Десять лет назад мы не услышали предупреждение Скотта Бернса и Стивена Содерберга. Их предсказание сбылось. Сегодня мир пытается справиться с пандемией COVID-19. Слоган «Заражения» в 2011 году звучал так: «Страх быстрее вируса». Хорошо бы услышать теперь хотя бы это предупреждение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире заставляет Украину принимать предупредительные меры, чтобы не дать инфекции мгновенно охватить большую часть населения. На карантин закрываются многие города страны.

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