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В Киеве продлили льготный период по оплате коммуналки и просят платить онлайн
В Киеве, где ввели ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, продлили льготный период оплаты коммунальных услуг.
Если обычно льготы получают люди, заплатившие за коммунальные услуги до 20-го числа, то теперь этот срок продлили до 30-го. «Оплату коммунальных услуг настоятельно рекомендуем осуществлять в онлайн-режиме, чтобы избежать скопления людей в банковских и почтовых отделениях в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции», — заявили в столичной горгосадминистрации и напомнили, что это можно сделать через личные кабинеты на сайтах муниципальных предприятий «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) и «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).
Киевлян также призвали помочь с онлайн-оплатой пожилым людям, не умеющим пользоваться сервисами, чтобы те как можно меньше находились в очередях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрпочте» сообщили, что в условиях карантина все отделения будут работать в штатном режиме.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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