Клуб потребителей

В Киеве продлили льготный период по оплате коммуналки и просят платить онлайн

В Киеве, где ввели ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, продлили льготный период оплаты коммунальных услуг.

Если обычно льготы получают люди, заплатившие за коммунальные услуги до 20-го числа, то теперь этот срок продлили до 30-го. «Оплату коммунальных услуг настоятельно рекомендуем осуществлять в онлайн-режиме, чтобы избежать скопления людей в банковских и почтовых отделениях в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции», — заявили в столичной горгосадминистрации и напомнили, что это можно сделать через личные кабинеты на сайтах муниципальных предприятий «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) и «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).

Киевлян также призвали помочь с онлайн-оплатой пожилым людям, не умеющим пользоваться сервисами, чтобы те как можно меньше находились в очередях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрпочте» сообщили, что в условиях карантина все отделения будут работать в штатном режиме.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter