Десятки украинцев застряли на германско-польской границе: МИД принимает меры

Украина

Из Германии в Украину не могут вернуться 44 украинских туриста. Они собирались проследовать из Кельна в Киев через Польшу, но были остановлены на польской границе. С полуночи 15 марта Польша закрыла границы для иностранцев, пытаясь сдержать распространение коронавируса.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, дипломатическое представительство быстро отреагировало на сигнал SOS. На границу Германии с Польшей в район Франкфурта-на-Одере прибыл представитель посольства и привез воду туристам.

«Ищем пути возвращения», — рассказал дипломат в своем Twitter.

В комментарии Укринформу посол уточнил, что будет ставить вопрос перед польской стороной о создании гуманитарного коридора. Посол и консулы остаются на связи в круглосуточном режиме.

Туристы — не единственные украинцы, которые спешат вернуться на родину до прекращения авиасообщения и перекрытия границ. Вечером 16 марта в Киеве ждут украинцев с лайнера Grand Princess, который из-за обнаруженного на борту коронавируса встал у берегов Калифорнии. На лайнере находились 49 граждан Украины.

Напомним, посольства Украины составили инструкцию для тех, кто не успевает вернуться в страну до 17 марта, например, из-за невозможности поменять обратный билет на более раннюю дату или из-за закрытых границ.

Оптимальным способом дипломаты называют регистрацию в онлайн-системе МИД Украины «ДРУГ», обращение в посольство по телефону или лично. МИД обещает, что когда соберется группа нуждающихся в помощи, им будет выслана отдельная инструкция по возвращению в Украину.

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