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Украина

В Киеве подтверждены первые два случая заболевания COVID-19

21:55 16 марта 2020 192
COVID-19
Ярослав МОКРЕНКО, «ФАКТЫ»

16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил Минздрав Украины в своем официальном Телеграм-канале.

Предположительно, один из пациентов заразился во время пребывания во Франции.

В настоящее время пациенты изолированы и получают симптоматическое лечение.

По информации Минздрава, на сегодня в Украине зафиксированы семь подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых один летальный: умерла жительница Житомирской области.

Между тем сегодня стало известно о смерти жительницы Черновцов, у которой подозревали коронавирус. Прямая связь пока не подтверждена.

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В Киеве подтверждены первые два случая заболевания COVID-19

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