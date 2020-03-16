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В Киеве подтверждены первые два случая заболевания COVID-19
16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил Минздрав Украины в своем официальном Телеграм-канале.
Предположительно, один из пациентов заразился во время пребывания во Франции.
В настоящее время пациенты изолированы и получают симптоматическое лечение.
По информации Минздрава, на сегодня в Украине зафиксированы семь подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых один летальный: умерла жительница Житомирской области.
Между тем сегодня стало известно о смерти жительницы Черновцов, у которой подозревали коронавирус. Прямая связь пока не подтверждена.
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