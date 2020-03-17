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День святого Патрика 2020: веселые картинки и поздравления
17 марта во всем мире отмечают ирландский праздник — День святого Патрика. Официальные празднования отменили, из-за пандемии коронавируса, но поздравить друзей с праздником можно.
«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.
С Днем Патрика святого
Сердечно поздравляю.
В зеленое одеться
Сегодня призываю.
Пусть пиво льется пенное,
И градус повышается,
Проблемы и заботы
Пускай вас не касаются.
***
С Днём Патрика святого
Тебя я поздравляю,
Везения большого,
Всех благ земных желаю!
Пусть лепрекон чудесный
Все унесёт невзгоды,
И будет жизнь, как песня,
Всё слаще год от года!
***
Будь как Патрик, милый друг,
Проповедуй Бога,
И шагать старайся ты
По святой дороге!
Не сворачивай с пути,
В вере будь упорным,
Людям всякий раз помочь
Не считай зазорным!
Бог тебя вознаградит,
Любит Бог послушных,
Любит добрых, волевых
И неравнодушных!
***
Веру христианскую
Проведал он,
Объяснял Божественный
На земле закон:
Что любить друг друга
Люди все должны,
Что любовь и вера
Людям всем нужны.
Поздравляем, люди, вас
С этим светлым днем,
В День святого Патрика
Песни мы поем:
О любви и дружбе,
Троице Святой,
И о Том, кто сердцу
Очень дорогой!
Ранее мы писали подробнее о Дне святого Патрика.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!