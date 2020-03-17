Общество и люди

День святого Патрика 2020: веселые картинки и поздравления

17 марта во всем мире отмечают ирландский праздник — День святого Патрика. Официальные празднования отменили, из-за пандемии коронавируса, но поздравить друзей с праздником можно.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

С Днем Патрика святого

Сердечно поздравляю.

В зеленое одеться

Сегодня призываю.

Пусть пиво льется пенное,

И градус повышается,

Проблемы и заботы

Пускай вас не касаются.

***

С Днём Патрика святого

Тебя я поздравляю,

Везения большого,

Всех благ земных желаю!

Пусть лепрекон чудесный

Все унесёт невзгоды,

И будет жизнь, как песня,

Всё слаще год от года!

***

Будь как Патрик, милый друг,

Проповедуй Бога,

И шагать старайся ты

По святой дороге!

Не сворачивай с пути,

В вере будь упорным,

Людям всякий раз помочь

Не считай зазорным!

Бог тебя вознаградит,

Любит Бог послушных,

Любит добрых, волевых

И неравнодушных!

***

Веру христианскую

Проведал он,

Объяснял Божественный

На земле закон:

Что любить друг друга

Люди все должны,

Что любовь и вера

Людям всем нужны.

Поздравляем, люди, вас

С этим светлым днем,

В День святого Патрика

Песни мы поем:

О любви и дружбе,

Троице Святой,

И о Том, кто сердцу

Очень дорогой!

Ранее мы писали подробнее о Дне святого Патрика.

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