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Общество и люди

День святого Патрика 2020: веселые картинки и поздравления

1:35 17 марта 2020 28
День святого Патрика
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

17 марта во всем мире отмечают ирландский праздник — День святого Патрика. Официальные празднования отменили, из-за пандемии коронавируса, но поздравить друзей с праздником можно.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

День святого Патрика

С Днем Патрика святого
Сердечно поздравляю.
В зеленое одеться
Сегодня призываю.

Пусть пиво льется пенное,
И градус повышается,
Проблемы и заботы
Пускай вас не касаются.
***
С Днём Патрика святого
Тебя я поздравляю,
Везения большого,
Всех благ земных желаю!

Пусть лепрекон чудесный
Все унесёт невзгоды,
И будет жизнь, как песня,
Всё слаще год от года!

День святого Патрика

***
Будь как Патрик, милый друг,
Проповедуй Бога,
И шагать старайся ты
По святой дороге!

Не сворачивай с пути,
В вере будь упорным,
Людям всякий раз помочь
Не считай зазорным!

Бог тебя вознаградит,
Любит Бог послушных,
Любит добрых, волевых
И неравнодушных!

День святого Патрика

***
Веру христианскую
Проведал он,
Объяснял Божественный
На земле закон:

Что любить друг друга
Люди все должны,
Что любовь и вера
Людям всем нужны.

Поздравляем, люди, вас
С этим светлым днем,
В День святого Патрика
Песни мы поем:

О любви и дружбе,
Троице Святой,
И о Том, кто сердцу
Очень дорогой!

День святого Патрика

Ранее мы писали подробнее о Дне святого Патрика.

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