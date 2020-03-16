Безлюдные улицы, пустой транспорт и хоровое пение: как Европа переживает карантин (фото, видео)

Мир

Из-за пандемии коронавируса по меньшей мере 100 миллионов жителей Европы оказались «на осадном положении». Люди вынуждены оставаться в собственных домах. Перекрываются границы. Закрываются заведения.

В Великобритании общественный транспорт, включая лондонское метро, необычно пустой. Миллионы британцев отказались от поездок по городу и работают на дому. Некоторые рейсы электричек собираются отменить из-за отсутствия спроса у пассажиров. Жители старше 70 лет обязаны самоизолироваться — под страхом штрафа в размере 1000 фунтов (1230 долларов). Те, у которых подозревается инфекция, будут содержаться в течение 14 дней в надежных больницах. При попытке самовольно покинуть медицинские заведения, беглецов будут разыскивать и силой возвращать обратно.

Метро Лондона

В Италии, где сложилась наиболее серьезная во всей Европе ситуация, обычно заполненные туристами улицы пустынны. Люди на карантине организовывают флэшмобы и хором поют песни — каждый на своем балконе. Такие импровизированные «противовирусные акции» проходят в Риме, Милане, Неаполе и других городах. На своих балконах итальянцы вывешивают лозунги — в том числе и «Все будет хорошо!».

Улицы популярного у туристов Милана пусты

Итальянские ВВС, чтобы поднять дух сограждан, устроили воздушное шоу под знаменитую арию Nessun Dorma из оперы Пуччини «Турандот» в исполнении Лучано Паваротти. Там есть слова: «Смотри на звезды, которые трепещут от любви и надежды» и «Я одержу победу!». Их сочли подходящими для нынешней ситуации. Самолеты оставляли в небе следы цветов национального флага. Они символически преследовали самолет-одиночку, который должен был изображать коронавирус.

В Испании, где введен тотальный карантин, выстраиваются длинные очереди за продуктами. Так, в Барселоне стоят огромные очереди за хлебом. Полицейские, дежурящие в парках, отправляют домой всех людей, которые не выгуливают собак. Точно так же стражи порядка выпроваживают с закрытых пляжей отдельных беспечных отдыхающих. Нарушителям угрожают тюрьмой и штрафом в размере от 111 до 30 тысяч долларов. Максимальная сумма штрафа, как сообщает издание The Sun, предназначена для тех, кто откажется идентифицировать себя, если их остановит полиция.

Испанский полицейский выпроваживает любителя пляжного отдыха

В Испании люди аплодируют на балконах. Фото Getty

Испанские улицы патрулирует полиция. Фото Getty.

По улицам ездят полицейские патрули, которые через мегафоны напоминают о необходимости оставаться дома. О том же напоминают и полицейские вертолеты. Ходить в гости друг к другу запрещено.

Следуя примеру итальянцев, испанцы также занялись хоровыми песнопениями. Кроме того, они все вместе аплодируют на своих балконах медикам — в благодарность за их работу. И размещают на балконах транспаранты: «Оставайтесь дома».

В польских городах Варшава и Краков отменены все международные рейсы. На границах с Украиной и Германией возникли гигантские пробки. В магазины запускают ограниченное число людей — остальные ждут на улицы в очереди, соблюдая дистанцию с соседями. Доставку продуктов на дом кое-где уже осуществляют, поднимая покупки в окно на веревке.

В Словакии не работают все магазины — кроме продуктовых, а также аптек, банков, автозаправок и почтовых офисов.

Улицы городов Чехии безлюдны. Обычно оживленный аэропорт Праги также практически пуст.

Прага

Брно

В Ирландии закрыты все бары и пабы сроком на две недели. Это означает, что национальный праздник День святого Патрика, который отмечают 17 марта, пройдет совсем не так весело, как обычно.

В Австрии власти ограничивают передвижения по стране. Запрещено собираться группами более пяти человек. Выходить на улицу разрешается лишь в случае крайней необходимости — иначе придется платить штраф. Рекомендовано ограничить контакты даже между людьми, которые проживают вместе. Закрыты кафе, рестораны, детские площадки, спортивные заведения, большинство магазинов.

Австрийские полицейские проверяют документы

В Нидерландах закрыты все школы, детские сады, бары и рестораны до 6 апреля. Аналогичные меры еще ранее были введены в Дании.

Турция заготовила 10 тысяч мест в карантинах для 10 тысяч человек, вернувшихся их паломничества по святым местам Саудовской Аравии.

В Сербии, где президент Александар Вучич объявил чрезвычайное положение, закрыты все публичные заведения, а возле больниц дежурят военные. Перекрыты границы. «Никаких школ, детских садов, университетов. Все закрыто. Нет тренировок, нет спорта… Мы закрываемся, чтобы спасти наши жизни, спасти наших родителей, спасти стариков», — заявил Вучич. Правительство обратилось с просьбой самоизолироваться к людям в возрасте старше 65 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной

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