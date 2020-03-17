Нашли пока одного: стало известно, кто может стать министром экономики

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко вместо Тимофея Милованова, который отказался войти в состав нового правительства.
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
В частности, соответствующий проект постановления № 3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте Рады, при этом указывается, что он передан на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.
В свою очередь, издание УП сообщает, что кандидатуру Игоря Петрашко предложил президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе в понедельник.
В то же время кандидатов на другие вакантные должности в правительстве пока не нашли.
Издание отмечает, что Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
В 2007—2013 годах — работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».
С апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
Напомним, 10 марта после отставки правительства Алексея Гончарука новый Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и. о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады был представлен состав нового Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.
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