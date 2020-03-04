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«Перезагрузка» Кабмина: кто из кандидатов отказался возглавлять министерства
Несмотря на то, что в СМИ уже полным ходом идет обсуждение кандидатов на посты министров в правительстве Дениса Шмыгаля, окончательно «перезагрузить» правительство пока не получается. Многие из кандидатов не хотят занимать предложенные должности.
Журналист Кристина Бердинских пишет в Facebook, что в новом Кабмине «будут старые министры, новые министры и будут исполняющие обязанности министров (потому что замену нынешним, которые неожиданно решили уйти, не нашли)».
По ее информации, некоторые новые кандидаты отказываются идти работать в правительство. При этом она отмечает, что глава МВД Арсен Аваков останется на своем месте.
В частности, не сформирован почти весь экономический блок нового Кабмина. После того, как Тимофей Милованов отказался от предложенной должности главы министерства аграрной политики и продовольствия, нет кандидатуры на этот пост.
Как сообщает ZN, UA, также не согласована кандидатура министра экономики и министра промышленной политики (ведомство собираются восстановить для борьбы с падением производства и восстановлением реального сектора). Отсутствует кандидатура руководителя минэнерго. Согласована только кандидатура Игоря Уманского на пост министра финансов. Он заменит Оксану Маркарову.
Как сообщает в Телеграм-канале «НВ», Олег Коростелев отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности. Руководитель КБ «Луч» одной из причин называет возраст и желание остаться на своей работе.
От портфеля якобы отказался и Роман Жуковский. Ему предлагали возглавить министерство развития экономики и торговли.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский тоже собирается в отставку, если его министерство разделят на два ведомства — министерство культуры и министерство спорта. Отказалась от работы в новом Кабмине министр образования и науки Анна Новосад.
Хотя, как известно, Бородянского, как и Новосад, менять не планировали.
Отметим, в «Слуге народа» сообщили, что голосование за новый Кабмин будет пакетным, за исключением двух министров, которые вносятся президентом. Так решили на заседании фракции 3 марта.
Напомним, сегодня после перерыва на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты должны рассмотреть кадровые вопросы Кабинета министров.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...