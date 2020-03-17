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Когда маска дороже противогаза: в запорожском супермаркете заметили странных покупателей (видео)
Введение карантина в Украине, очевидно, оказало воздействие на неокрепшую психику некоторых граждан, и они решили защищаться от иностранной заразы всеми доступными им способами.
Так, в одном супермаркете Запорожья были замечены несколько человек, которые решили ходить за покупками в противогазах и в защитной одежде.
Видео таких «покупателей» опубликовали в паблике its_zp.
На ролике видно, как один из юношей в необычном «прикиде» пытается расплатиться на кассе самообслуживания, а два его «собрата» пытаются сквозь мутные очки противогазов рассмотреть товар на полках.
Большинство читателей паблика отнеслись к увиденному с юмором, обозвав парней за глаза «первыми запорожскими сталкерами».
Некоторые засыпали подростков «ценными советами»: «Можно было ОЗК одеть».
Часть сердобольных граждан озаботилась «проблемами» ребят — дескать, маски дороги, а противогазы доступны в школе или дома: «Экономят на масках, цены видели на них?», «А что, вариант, если маски раскупили», «Они, похоже с дембеля прямо в магаз».
Но большинство читателей поддержали тех, кто пытается «юморить» даже в условиях наступления коронавируса, решив, что парни просто «хайпуют», воспользовавшись моментом: «Единственная нормальная маска», «Они уже заболели, видите, как о других беспокоятся», «Безопасность 100 процентов от болезней, наверное, и с презервативом надетым ходит», «Малолеткам по приколу все».
Такая реакция читателей вполне объяснима, если вспомнить, что даже президент, рассказывая по ТВ о карантине, призвал молодежь не тратить свободное время попусту, а заняться решением проблемы демографии в стране.
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