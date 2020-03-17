Украина

Рада приняла законопроект о противодействии коронавирусу: что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон о более жестком наказании для тех, кто нарушает введенные из-за коронавируса карантинные меры. Закон был поддержан 344 голосами.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» был предложен группой депутатов, в том числе и из комитета по здравоохранению.

Согласно закону нарушителей правил карантина предлагается наказывать крупным штрафом: 1700−3400 грн для граждан, 3400−17 000 грн для должностных лиц.

Если же действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение опасных заболеваний, то штраф предлагается довести до 51 тысячи гривен, либо же наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, а особо несознательных — лишением свободы на три года.

В тяжких случаях, когда действия нарушителей карантина повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, то наказанием будет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, заседание Верховной Рады 17 марта посвящено способам противостоять пандемии коронавирусной болезни, закупкам медицинских средств, карантинным мерам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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