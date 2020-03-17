26.97 / 28.05 29.77 / 31.15
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Метро в Киеве и Харькове продолжает работать: когда закроют (фото)

10:17 17 марта 2020 306
Дезинфекция метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Согласно решению Кабинета министров о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, закрывается не только межгородское и межобласное сообщение, но и серьезно изменяется работа городского транспорта — в частности, принято решение о закрытии метро.

«Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страничках. Просим следить за обновлениями», — такое сообщение появилось на страничке Киевского метрополитена в Twitter.

Тем временем мер Харькова Геннадий Кернес заявил, что не собирается закрывать харьковский метрополитен, сообщает «Украинская правда». «Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь», — сказал Кернес, назвав такое решение «необоснованным для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания».

Метро в Харькове 17 марта

Впрочем, департамент инфраструктуры Харьковского горсовета сообщил, что метро все же закроют в 20:00 17 марта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» приостанавливает пассажирские перевозки с 18 марта — билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца с даты запланированной поездки.

Фото dtp.kiev.ua из Facebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Дезинфекция метро

Метро в Киеве и Харькове продолжает работать: когда закроют (фото)

Ольга Ладыга

Суд в Николаеве отправил в СИЗО чемпионку Украины, сбившую насмерть женщину на переходе (фото, видео)

Поезд

"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта: что делать с купленными билетами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер