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Метро в Киеве и Харькове продолжает работать: когда закроют (фото)
Согласно решению Кабинета министров о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, закрывается не только межгородское и межобласное сообщение, но и серьезно изменяется работа городского транспорта — в частности, принято решение о закрытии метро.
«Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страничках. Просим следить за обновлениями», — такое сообщение появилось на страничке Киевского метрополитена в Twitter.
Тем временем мер Харькова Геннадий Кернес заявил, что не собирается закрывать харьковский метрополитен, сообщает «Украинская правда». «Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь», — сказал Кернес, назвав такое решение «необоснованным для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания».
Впрочем, департамент инфраструктуры Харьковского горсовета сообщил, что метро все же закроют в 20:00 17 марта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» приостанавливает пассажирские перевозки с 18 марта — билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца с даты запланированной поездки.
Фото dtp.kiev.ua из Facebook.
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