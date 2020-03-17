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Король Испании лишил жалования своего отца и отказался от наследства

Правящий король Испании Филипп VI, который ранее пошел тест на коронавирус, лишил жалования своего отца и предшественника Хуана Карлоса, который после отречения от престола в 2014 году в пользу сына получал довольствие из дворцового бюджета в размере 194 тысячи евро.

Филипп также решение отказаться от любого персонального наследства отца, которое причиталось бы ему в будущем.

52-летний король Филипп таким образом пытается дистанцироваться от скандальной репутации 82-летнего Хуана-Карлоса, который также сохранил титул короля после отречения.

Решение, о котором официально сообщил королевский двор, было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице — немецкой аристократке Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.

Эти средства — часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля «в качестве подарка» после заключения сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

Кроме того, британская газета Telegraph сообщила, что Филипп VI фигурирует в качестве бенефициара оффшорного фонда Lucum, где, по сведениям издания, находятся 65 миллионов евро «саудовских денег».

Королевский дом заявил, что Филипп VI не знал о том, что является бенефициаром фонда до 5 марта 2019 года. Узнав об этом, король еще в апреле прошлого года заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности.

Между тем бывший король Хуан Карлос I, правивший Испанией почти 40 лет, уже нанял адвоката для своей защиты.

Ранее сестру испанского короля обвиняли в соучастии в финансовых махинациях ее мужа.



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