Королева Елизавета II и члены ее семьи из-за коронавируса отменяют мероприятия

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Из-за коронавируса, который ранее уже внес коррективы в наряд британской королевы, Елизавета II и члены ее семьи вынуждены менять свои планы. Так, Букингемский дворец объявил, что королева, которой в апреле исполнится уже 94 года, отменила все свои публичные мероприятия, которые должны были состояться в ближайшее время. В частности, не состоятся визиты Ее Величества в Чешир и Камден. Это было решено не только в целях безопасности самой Елизаветы, но и из соображений заботы о ее подданных — чтобы предотвратить скопление людей, которые обычно приходят поприветствовать монарха. В толпе существует большая опасность заразиться вирусом.

Все аудиенции Елизаветы, которые она собиралась дать во дворце, пройдут по графику.

А старший сын и наследник Елизаветы принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, отложили на неопределенный срок свое официальное турне по Боснии и Герцеговине, Кипру и Иордании. Поездка должна была начаться 17 марта.

Между тем стали известны результаты тестов на коронавирус у короля и королевы Испании Филиппа VI и Летисии. Они сдали анализы после того, как Летисия во время встречи с женщиной-министром Ирене Монтеро поцеловалась с ней. Позже выяснилось, что министр на тот момент уже была больна COVID-19. У королевской четы COVID-19 выявлен не был. Об этом сообщается в официальном заявлении дворца. Летисия, однако, будет соблюдать рекомендации медиков и воздержатся от посещения публичных мероприятий и будут регулярно мерить температуру.

Король и королева Норвегии Харальд V и королева Соня, вернувшиеся домой после государственного визита в Иорданию, продолжают пребывать на карантине в добровольной самоизоляции. Норвежское правительство ввело такое правило для всех приезжающих из-за границы.

Все мероприятия до начала апреля отменила королевская семья Дании, где уже закрыты все учебные заведения. Их примеру последовала королевская семья Нидерландов. Дворец в Амстердаме уже закрыт для посетителей. А наследная принцесс Швеции Виктория ранее отменила традиционное празднование своих именин в Стокгольме, на которое обычно собирается много народа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у президента Бразилии после встречи с Трампом выявили коронавирус.

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