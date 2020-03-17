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Под Ровно грузовик раздавил легковушку: есть жертвы (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью во вторник, 17 марта, на трассе Киев — Чоп. Возле села Великая Омеляна легковой автомобиль Dacia Logan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Накануне в Сумской области в районе села Постольное в страшном ДТП погибли три человека.
Автомобилем Dacia Logan управлял 35-летний житель Ровно. За рулем грузовика DAF был 27-летний житель Тернопольской области, сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.
От полученных в результате лобового столкновения травм водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика по внешнему виду был трезв. Тем не менее у него взяты образцы крови для проведения анализов.
По факту нарушения правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевших, открыто уголовное производство и ведется расследование.
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