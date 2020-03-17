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Бой Хабиб – Фергюсон пятый раз под угрозой срыва: что произошло (фото)
Несмотря на недавние заявления главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о том, что из-за коронавируса ни один турнир отменен не будет, самая престижная организация смешанных единоборств все же прибегла к вынужденным мерам.
Журналист Майкл Кэрролл сообщил в своем Twitter, что Уайт разослал по электронной почте письма с уведомлениями, что три турнира — 21 марта в Лондоне, 28 марта в Коламбусе и 11 апреля в Портленде — перенесены. Немного позже портал MMA опубликовал текст письма полностью.
Отмечается, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который по разным причинам срывался уже четыре раза, пока что не планируется переносить. Как сообщалось раньше, поединок должен состояться 18 апреля, правда, пройдет он не в Бруклине (район Нью-Йорка) — это уже известно точно. Но все может поменяться, в зависимости от темпов распространения коронавируса в мире, и бой сорвется уже пятый раз.
Тем временем отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сказал, где, скорее всего, пройдет поединок его сына с Фергюсоном. «Наверняка, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено», — отметил Нурмагомедов-старший.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб согласился на реванш с Макгрегором, выдвинув одно условие для его проведения.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!