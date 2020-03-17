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Здоровье и медицина

Карантин в Одессе: защитные маски продают по 25 гривен

12:14 17 марта 2020 621
медицинская маска
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

То, что в Украине в целом и в Одессе в частности в условиях карантина в связи с коронавирусом катастрофически не хватает защитных масок, — аксиома, увы. 17 марта, на утреннем внеочередном заседании Верховная Рада клятвенно пообещала гражданам Украины, что будет сделано все возможное (и даже невозможное в условиях нашей страны) для сохранения здоровья нации.

Интересно, что ситуация с масками в одном из крупнейших городов Украины остается аховой. В ночь на вторник, 17 марта, руководитель департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова разместила на своей странице в Fecebook координаты коммунальных аптек, где можно приобрести маски.

В частности, указаны данные 17 аптек — все они относятся к коммунальному предприятию «Одесфарм». Казалось бы, вполне нормальная информация, если бы не одно «но». В аптеках коммунального предприятия маска стоит 24,5 гривни. Всего-то.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в общественный транспорт Одессы не будут пускать пассажиров без масок.

Между тем Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации относительно того, стоит ли носить медицинские маски для защиты от этого опасного заболевания. Специалисты ВОЗ уверены, что людям без респираторных симптомов, таких как кашель, не нужно носить медицинскую маску.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о более жестком наказании для тех, кто нарушает введенные из-за коронавируса карантинные меры. Закон был поддержан 344 голосами.

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