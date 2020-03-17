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Проверил медиков: в Кременчуге оштрафовали мужчину, придумавшего себе коронавирус
16 марта среди ночи на станцию скорой помощи в Кременчуге Полтавской области позвонил 41-летний мужчина и сообщил о том, что подозревает заражение коронавирусом, поскольку, дескать, недавно вернулся из Италии.
К потенциальному больному была отправлена бригада медиков, экипированная согласно требованиям ВОЗ. Мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. И только при осмотре сознался, что пошутил — и о поездке, и о заболевании. Мол, хотел проверить, как работают спецслужбы в условиях карантина.
Медики передали информацию о «шутнике» в полицию. Полиция, как информирует отдел коммуникаций ГУ НП в Полтавской области, составила на него админпротокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Заведомо ложный вызов специальных служб»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 119 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада приняла закон о более жестком наказании для тех, кто нарушает введенные из-за коронавируса карантинные меры. Закон был поддержан 344 голосами.
А медицинским сотрудникам, занимающимся ликвидацией эпидемии коронавируса, будут выплачивать надбавку к заработной плате — она составит до 200%.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!