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Здоровье и медицина

Проверил медиков: в Кременчуге оштрафовали мужчину, придумавшего себе коронавирус

12:44 17 марта 2020 202
Коронавирус
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

16 марта среди ночи на станцию скорой помощи в Кременчуге Полтавской области позвонил 41-летний мужчина и сообщил о том, что подозревает заражение коронавирусом, поскольку, дескать, недавно вернулся из Италии.

К потенциальному больному была отправлена бригада медиков, экипированная согласно требованиям ВОЗ. Мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. И только при осмотре сознался, что пошутил — и о поездке, и о заболевании. Мол, хотел проверить, как работают спецслужбы в условиях карантина.

Медики передали информацию о «шутнике» в полицию. Полиция, как информирует отдел коммуникаций ГУ НП в Полтавской области, составила на него админпротокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Заведомо ложный вызов специальных служб»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 119 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада приняла закон о более жестком наказании для тех, кто нарушает введенные из-за коронавируса карантинные меры. Закон был поддержан 344 голосами.

А медицинским сотрудникам, занимающимся ликвидацией эпидемии коронавируса, будут выплачивать надбавку к заработной плате — она составит до 200%.

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