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Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции (фото)

12:57 17 марта 2020 464
Яхта Nourah of Riyad
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В ремонтном доке в Греции, близ Афин, опрокинулась и частично затонула роскошная яхта Nourah of Riyad стоимостью около 79 миллионов долларов. 70-метровая яхта завалилась на бок, когда ее пытались поднять из воды и уронили.

Обошлось без жертв и без загрязнения окружающей среды. Однако был причинен ущерб оборудованию порта и находившемуся рядом туристическому судну Lamadin. Сама Nourah of Riyad застрахована.

Как пишет издание Daily Mail, хозяин судна — 40-летний принц Турки бин Мохаммед бин Фахд аль-Сауд — внук покойного короля Саудовской Аравии Фахда.

Мегаяхта была построена с 2008 году. Ее интерьеры оформлял известный дизайнер Дональд Старки. На борту могут разместиться до 18 гостей. Здесь есть 11 кают, джакузи и кинотеатр.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая яхта Романа Абрамовича снесла причал.

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