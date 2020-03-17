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Происшествия

В страшной аварии под Харьковом погиб молодой нацгвардеец (фото)

13:17 17 марта 2020 369
В ДТП погиб военнослужащий из Нацгвардии
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На автодороге Киев — Харьков — Довжанский в ДТП погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии — автомобиль под его управлением врезался в бетонную опору моста. Ранее сообщалось о смертельной аварии под Киевом на Новообуховской трассе.

Как сообщают в Госбюро расследований, которое занялось этим делом, смертельное ДТП с участием нацгвардейца произошло ранним утром в понедельник, 16 марта.

«Старший лейтенант Нацгвардии, находясь на рулем автомобиля Audi и двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорной моста. От полученных травм он умер на месте аварии», — сообщают в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области на трассе Киев — Чоп водитель легкового автомобиля выскочил на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком — он и его пассажирка погибли.

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