В страшной аварии под Харьковом погиб молодой нацгвардеец (фото)

Происшествия

На автодороге Киев — Харьков — Довжанский в ДТП погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии — автомобиль под его управлением врезался в бетонную опору моста. Ранее сообщалось о смертельной аварии под Киевом на Новообуховской трассе.

Как сообщают в Госбюро расследований, которое занялось этим делом, смертельное ДТП с участием нацгвардейца произошло ранним утром в понедельник, 16 марта.

«Старший лейтенант Нацгвардии, находясь на рулем автомобиля Audi и двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорной моста. От полученных травм он умер на месте аварии», — сообщают в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области на трассе Киев — Чоп водитель легкового автомобиля выскочил на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком — он и его пассажирка погибли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter