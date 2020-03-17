Резкое подорожание и дефицит валюты: остановится ли падение гривни

Деньги

Стремительный рост курсов доллара и евро продолжается. Всего за один день, с понедельника 16 марта, американская валюта подорожала сразу на 43 копейки, а европейская — на 53 копейки. Так, 17 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 26,52 грн за доллар и 29,52 грн за евро. Еще большими темпами гривня обесценивается на наличном рынке. За сутки иностранная валюта подорожала на 1−1,5 гривни. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,20 грн, купить — по 28,49 грн; евро — сдать по 29,99 грн, купить — по 31,55 грн. Причем из-за возникшего ажиотажа далеко не во всех обменниках есть валюта на продажу.

Дефицит иностранной валюты уже признали и в Национальном банке Украины. В официальном сообщении НБУ говорится, что действительно, в кассах банков в последнее время не хватает наличной валюты. Это вызвано несколькими причинами. Первая — повышенный спрос населения, которое активно вкладывается в наличные доллары и евро. Второй причиной стало ограничение авиарейсов и полная отмена авиаперевозок с 17 марта, а также закрытие границ с соседними странами. Наличные доллары и евро пока доставляются в Украину, но с задержкой.

В НБУ сообщили, что сейчас пытаются решить возникшую проблему, насколько это возможно в условиях карантина. При этом регулятор предложил гражданам активнее использовать возможности валютных счетов: безналичную валюту можно переводить из банка в банк, обменивать доллары на евро либо наоборот. Сейчас, по оценкам НБУ, на корреспондентских счетах банков аккумулировано 8 млрд долларов, с которыми можно осуществлять безналичные операции.

Однако при этом Нацбанк продолжает продавать валюту из международных резервов, стремясь удержать девальвацию гривни. В понедельник, 16 марта, НБУ продал на аукционе 238 млн долларов. Это притом что сначала на торги планировалось выставить только 200 млн. Таким образом, с 10 марта Нацбанк продал из резервов 1 млрд 219,6 млн долларов. Правда, пока это не особо помогает.

А вот банки на нынешнем ажиотаже неплохо зарабатывают, в то время как бизнес сворачивается, а производство сокращается. Стоит напомнить, что одной из причин замедления отечественной экономики стало падение промышленного производства, начавшееся во второй половине 2019 года. Среди факторов, приведших такому падению, — рост курса гривни. Чтобы улучшить ситуацию, Нацбанк несколько раз снижал свою учетную ставку. С 13 марта она составляет 10%, что должно было привести и к уменьшению кредитных ставок коммерческими баками. Однако это не произошло. Между тем банковский сектор, в отличие от бизнеса и промышленности, получил небывалую прибыль.

Как сообщили «ФАКТАМ» аналитики института GROWFORD, по результатам прошлого года, несмотря на сокращение кредитования производственных предприятий, прибыль банков достигла 59,6 млрд грн, что является самым высоким показателем за всю историю банковской системы Украины. По мнению экспертов, это связано с тем, что политика высоких процентных ставок НБУ тормозит экономический рост, но является приемлемой для банков, поскольку позволяет им получать беспрецедентные доходы от вложений в облигации внутреннего государственного займа и депозитные сертификаты НБУ, предоставления потребительских кредитов, скрытых комиссий, торговли валютой и так далее. Это происходит на фоне сокращения кредитования предприятий реального сектора экономики.

Доходы банков в 2019 году составляли 244,4 млрд грн, что на 19,5% превышает соответствующий показатель предыдущего года. Столь резкий рост доходов является результатом сверхвысоких ставок по потребительским кредитам, высокой доходности государственных облигаций и депозитных сертификатов НБУ, а также переоценки и торговли валютой на фоне значительных колебаний обменного курса.

Так, расходы банков в 2019 году составили 184,8 млрд грн, продемонстрировав значительно более низкие темпы роста (1,4%) по сравнению с доходами. Такой результат был достигнут, в частности, в результате существенного сокращения отчислений в резервы (на 50,1%, до 11,8 млрд грн). Значительные объемы отчислений в резервы были основным фактором убыточности банковского сектора в 2014—2017 годах. В январе 2020 года тенденция продолжилась. Чистая прибыль банков за месяц составила 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн, или 21,5% больше значения января 2019-го. Важно заметить, что количество банков за 2019 год уменьшилась на два учреждения.

При этом гривневые кредиты нефинансовым корпорациям, то есть бизнесу и промышленным предприятиям, за январь 2020-го сократились на 3% - до 413,7 млрд грн, то есть в годовом измерении сокращение составило 8,1%. Кредиты банков нефинансовым корпорациям в национальной валюте впервые с 2015 года сократились на 8,1%, а в иностранной валюте, в долларовом эквиваленте, — на 6%.

Таким образом, по мнению аналитиков института GROWFORD, были созданы условия для роста доходов банковской системы за счет огромных финансовых потерь отечественного реального сектора экономики. Результаты такой политики теперь почувствуют на себе все граждане Украины.

Стоит отметить, что несмотря на обвал мировых цен на нефть, горючее в Украине не дешевеет. В Антимонопольном комитете Украины считают, что в нынешних условиях на рынке стоимость бензина и дизтоплива должна существенно упасть. Так же считают и эксперты, однако с оговоркой, что падение нефтяных цен может быть компенсировано девальвацией гривни. Ведь для приобретения топлива за рубежом нефтетрейдерам нужно покупать валюту, и в больших объемах. А значит, выросший курс доллара и евро будет заложен в розничную цену горючего.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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