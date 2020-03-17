27.37 / 28.77 30.06 / 31.75
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Погода порадует теплом: синоптик дала прогноз на 18 марта

14:30 17 марта 2020 80
Кот и голубь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 18 марта, во всех областях Украины будет тепло, ясно и сухо, а на выходных ожидается похолодание, возможно, с мокрым снегом.

«Температура воздуха в течение дня 18 марта ожидается +8+12 градусов, на западе — до +10+15 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Что же касается погоды в столице, то в среду в Киеве также будет солнечно и тепло — до +10 градусов днем. А в четверг, 19 марта, будет еще теплее — до +15 градусов в дневное время.

«На выходных существенно похолодает и даже возможен мокрый снег. Как и где? Будет в следующих прогнозах», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что 18 марта ночные морозы сохранятся на Левобережье и в Винницкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Аптека

Пять эффективных противовирусных препаратов для профилактики

Медицинские маски

Вооруженное ограбление в Киеве: у предпринимателей забрали 100 тысяч медицинских масок (фото)

евро и доллары

Резкое подорожание и дефицит валюты: остановится ли падение гривни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер