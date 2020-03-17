Погода порадует теплом: синоптик дала прогноз на 18 марта

Общество и люди

В среду, 18 марта, во всех областях Украины будет тепло, ясно и сухо, а на выходных ожидается похолодание, возможно, с мокрым снегом.

«Температура воздуха в течение дня 18 марта ожидается +8+12 градусов, на западе — до +10+15 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Что же касается погоды в столице, то в среду в Киеве также будет солнечно и тепло — до +10 градусов днем. А в четверг, 19 марта, будет еще теплее — до +15 градусов в дневное время.

«На выходных существенно похолодает и даже возможен мокрый снег. Как и где? Будет в следующих прогнозах», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что 18 марта ночные морозы сохранятся на Левобережье и в Винницкой области.

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