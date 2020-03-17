Происшествия

Гранаты в Лукьяновском СИЗО: стало известно, кто, кому и для чего их подбросил

Правоохранители установили источник происхождения предметов, похожих на боевые гранаты, которые были обнаружены на территорию Киевского следственного изолятора (СИЗО) 11 марта. Напомним, ранее мужчина угрожал взорвать подъезд жилого дома на Печерске.

По информации пресс-службы Прокуратуры Киева, организатором преступления оказался подозреваемый в краже, который увидел по ТВ репортаж о том, как обвиняемый угрожал взорвать себя гранатой на суде в Одессе, и решил так же повлиять на коллегию судей при рассмотрении своего уголовного производства.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец, мужчина попросил знакомого взять из тайника банку с корпусами гранат и запалами и перебросить через забор СИЗО в оговоренное время и день.

Подозреваемый надеялся забрать банку, когда его выведут во двор, и использовать боеприпасы в дальнейшем.

Однако что-то пошло не так и банка оказалась у администрации СИЗО.

В настоящее время продолжается экспертиза, которая должна установить, являются ли найденные гранаты настоящими или же муляжами.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в начале года в Одессе арестовали 38-летнего подозреваемого в совершении покушения на умышленное убийство — подрыве гранаты в кухне общежития, где находились люди.



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