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Украина

Западные эксперты оценили влияние коронавируса на экономику Украины: результаты печальны

16:46 17 марта 2020 36
Пандемия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 17 марта, Венский институт экономики дал прогноз, что пандемия COVID-19 замедлит рост ВВП Украины в два раза. При этом в Германии ученые считают, что пандемия может продлиться два года.

Как сообщает DW, к началу пандемии рост ВВП Украины в 2020 году ожидался на уровне 3,6 процента.

«Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой (…) Я боюсь, что так называемый пессимистический сценарий теперь скорее является оптимистичным», — сказал исполнительный директор Венского института экономики Марио Гольцнер на презентации исследования влияния коронавируса SARS-CoV-2 на экономики 23 стран Центральной, Восточной и Южной Европы.

По пессимистическому сценарию экономистов, ВВП Украины вырастет в 2020 году лишь на 1,9 процента.

В Венском институте отметили, пессимистический сценарий основывается на том, что распространение коронавируса удастся ограничить в первом полугодии 2020 года, иначе последствия будут еще более негативными.

Как сообщалось ранее, британский ученый заявил, что коронавирус занесен метеоритом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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